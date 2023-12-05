Broadcom першою додала штучний інтелект у чіп мережевого комутатора

5 декабря 2023 г., 11:35

0

Tweet

Компанія Broadcom додала до свого новітнього мережевого комутатора механізм нейромережевого аналізу, який може підвищити продуктивність мереж передавання даних, які використовуються для застосувань штучного інтелекту. NetGNT (Networking General-purpose Neural-network Traffic-analyzer) входить до складу програмно-програмованого чіпа Trident 5-X12 і працює паралельно, доповнюючи стандартний конвеєр обробки пакетів, і може бути навчений пошуку різних типів трафіку по всьому чіпу.

Стандартний конвеєр працює за принципом "один пакет/один шлях", тобто розглядає один пакет, що проходить певний шлях через порти і буфери чипа. NetGNT, навпаки, може шукати різні типи трафіку в робочих навантаженнях AI/ML, так звані "інкасти", коли безліч потоків пакетів сходяться в одному порту і буфері приблизно в один і той самий час, викликаючи перевантаження. NetGNT може розпізнати таку картину в реальному часі, коли вона починається, і залучити методи контролю перевантаження, щоб уникнути зниження продуктивності мережі.



Оскільки NetGNT працює в апаратному режимі на повній швидкості лінії, це не впливає на пропускну спроможність або затримку, а розширена телеметрія на чипі дає змогу отримати глибші відомості про роботу мережі в реальному часі, які потім можна використати для навчання нейронного движка.



"Ми продовжуємо розширювати межі та виводити на ринок абсолютно нові технології, такі як NetGNT. Ми також уважно прислухаємося до думки наших клієнтів, які ясно дали зрозуміти, що один розмір не підходить для всіх. Вони покладаються на нас, пропонуючи широкий асортимент мікросхем, адаптованих для різних застосунків", - говорить Рам Велага, старший віцепрезидент і генеральний менеджер Core Switching Group компанії Broadcom. "Trident 5-X12 - це найенергоефективніший ToR (Top of Rack) на ринку, при цьому до нього додано найсучасніші функції, які наші клієнти очікують від такого новатора, як Broadcom".



Trident 5-X12 програмується, має можливість модернізації в польових умовах і забезпечує пропускну спроможність 16,0 Тбіт/с, що вдвічі більше, ніж у лідера на ринку Trident 4-X9, і споживає на 25 % менше енергії на порт 400G.



У чипі також додано підтримку портів 800 Гбіт/с із використанням 100G-PAM4 SerDes, що дає змогу безпосередньо під'єднуватися до Tomahawk 5 від Broadcom, який використовується як магістраль у новітніх обчислювальних центрах і центрах обробки даних AI/ML. Цей чіп дає змогу створити комутатор для центру обробки даних висотою 1RU, що підтримує 48 портів низхідної лінії зв'язку 200 Гбіт/с і 8 портів висхідної лінії зв'язку 800 Гбіт/с.



"Сімейство продуктів Trident від Broadcom вже давно є невіддільною частиною нашої передбачуваної мережевої інфраструктури - основи надійних і безпечних послуг по всьому світу. Ми дуже натхнені появою нової моделі Trident 5 зі збільшеною продуктивністю, щільністю і новим движком NetGNT AI Engine. Можливість програмування мовою мережевого програмування сімейства Trident допомагає нам ефективно використовувати наявні інвестиції та швидко надавати нові надійні та інноваційні послуги", - сказав Денніс Цай, керівник відділу глобальної мережевої інфраструктури Alibaba Cloud.



Trident 5-X12 повністю програмується за допомогою мови NPL (Network Programming Language), що дає змогу модернізувати його на місці для додавання таких функцій, як нова телеметрія, безпека та інжиніринг трафіку.



Наразі Broadcom постачає пристрої Trident 5-X12 кваліфікованим клієнтам.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків