Аналітична платформа Clarity Hromada допомагає відстежувати ключові показники громад

4 апреля 2024 г., 13:35

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Накопичення, оновлення й пошук статистичних даних – виклик для територіальних громад. Проте саме ця інформація забезпечує прозорість роботи органів влади та допомагає ухвалювати обґрунтовані управлінські рішення.

Clarity Hromada – це система дашбордів з аналітичними даними, яка допомагає відстежувати ключові показники громад: бюджетні витрати; економічну активність; демографію; відбудову.

Користувачі можуть фільтрувати дані за показниками, рейтингувати та порівнювати громади між собою. Інформація на платформі Clarity Hromada постійно оновлюється з «Єдиного державного порталу відкритих даних», тож показники залишаються завжди актуальними.

Насамперед платформа Clarity Hromada створена для: мешканців, громадських активістів та журналістів (для моніторингу використання публічних коштів і виявлення корупційних схем); потенційних інвесторів (для аналізу ринку та конкурентів перед відкриттям нових підприємств); локальних бізнесів (для пошуку нових партнерів і перевірки контрагентів); органів місцевого самоврядування (для ухвалення управлінських рішень).

Сервіс Clarity Hromada, що минулого року став переможцем національного конкурсу технологічних проєктів Open Datathon reUkraine, створено командою аналітичної платформи Clarity Project за підтримки USAID / UK aid проєкту «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах / TAPAS» і за сприяння «Міністерства цифрової трансформації України». Партнер проєкту – «Фонд Східна Європа».

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