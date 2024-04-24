Tet створює максимально захищене мережеве з'єднання з квантовим шифруванням

24 апреля 2024 г., 15:45

0

Tweet

За заявою Tet, після декількох місяців роботи компанія створила канал передачі даних, який базується на технологіях квантового шифрування.



У квантовому шифруванні дані кодуються за допомогою ключів, які генеруються за допомогою квантових властивостей частинок, таких як фотони. Ці ключі потім обмінюються між відправником і отримувачем. Унікальність квантового шифрування полягає в тому, що якщо хтось спробує перехопити ключ, квантовий стан частинок зміниться, і це спотворення може бути виявлене негайно. Це посилить кібербезпеку державних установ, центрів обробки даних, фінансових і медичних установ, а також енергетичних мереж.



«Досягнення нашої команди у створенні мережі із квантовим шифруванням є історичним моментом для розвитку кібербезпеки. Це підвищить безпеку передачі інформації та на корпоративному, і на національному рівнях. Ми знаходимося на шляху до впровадження безпечного квантового розповсюдження ключів у Латвії. І це надзвичайно важливо, особливо зараз, коли зміцнення національної безпеки є критично важливим завданням», — коментує Улдіс Татарчук, генеральний директор компанії Tet.



Tet реалізує даний проєкт у співпраці з декількома партнерами в межах Європейської ініціативи з квантового зв'язку. Ініціатива, яка співфінансується Європейською комісією, передбачає співпрацю з усіма 27 країнами-членами ЄС та Європейським космічним агентством. Метою проєкту є розробка і створення мережі квантового зв'язку з використанням оптоволоконних комунікаційних мереж і просування цієї технології у космічних і супутникових мережах.



Наразі Латвія створює Латвійську квантову мережу (LATQN). Результатом має стати створення національної демонстраційної або базової мережі квантового зв'язку, а також розробка і тестування технологій квантового зв'язку в секторах, де безпечний обмін інформацією є особливо важливим. Наступні кроки передбачають упровадження інноваційних рішень, створення сценаріїв використання і розробку послуг для компаній з медичного та фінансового секторів. Їх Tet планує протестувати та впровадити до 2025 року.



«Ці дві галузі є особливо чутливими до ризиків щодо безпеки даних, тому їхня участь у тестуванні вкрай важлива. Набутий досвід та отримані результати дозволять нам оцінити ефективність системи та проаналізувати її застосування у реальних умовах, а також забезпечити зворотний зв'язок для покращення якості послуг», — говорить Улдіс Татарчук.



Зазначено, працюючи над впровадженням квантової мережі, Tet планує адаптувати пропозиції для кожної галузі та організації, подібно до поточного підходу компанії щодо центрів обробки даних і хмарних сервісів. Окрім того, Tet прагне масштабувати послуги та співпрацювати з іноземними партнерами. Метою є вдосконалення технології для забезпечення її широкої доступності та впровадження в різних секторах як у Латвії, так і в усьому світі.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365