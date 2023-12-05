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Siemens та Intel співпрацюють у сфері передового виробництва напівпровідників

5 декабря 2023 г., 13:25
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Siemens та Intel співпрацюють у сфері передового виробництва напівпровідників

Компанії Siemens і Intel підписали меморандум про взаєморозуміння (MoU) про співпрацю в галузі цифровізації та стійкості виробництва мікроелектроніки. Вони зосередять свої зусилля на розвитку майбутнього виробництва, вдосконаленні заводських операцій і кібербезпеки, а також на підтримці стійкої глобальної галузевої екосистеми.

"Напівпровідники - це життєва сила нашої сучасної економіки. Мало що працює без чипів. Тому ми пишаємося тим, що співпрацюємо з Intel для швидкого розвитку виробництва напівпровідників. Siemens привнесе в цю співпрацю весь свій передовий портфель апаратного і програмного забезпечення та електрообладнання з підтримкою IoT", - сказав Седрік Нейке, генеральний директор Digital Industries і член правління Siemens AG. "Наші спільні зусилля сприятимуть досягненню глобальних цілей сталого розвитку".

У меморандумі про взаєморозуміння визначено ключові сфери співробітництва для вивчення різних ініціатив, включно з оптимізацією управління енергоспоживанням і розв'язанням проблеми вуглецевого сліду в рамках усього ланцюжка створення вартості. Наприклад, у рамках співпраці будуть вивчені можливості використання "цифрових двійників" складних і капіталомістких виробничих об'єктів для стандартизації рішень, де кожен відсоток ефективності має значення.

Крім того, в рамках співпраці будуть вивчені можливості мінімізації енергоспоживання шляхом вдосконаленого моделювання природних ресурсів та екологічного сліду по всьому ланцюжку створення вартості. Щоб отримати більше інформації про викиди, пов'язані з продукцією, Intel спільно з Siemens вивчить рішення з моделювання продукції та ланцюжків постачання, які дадуть змогу отримати інформацію на основі даних і допоможуть галузі прискорити прогрес у зниженні загального впливу на навколишнє середовище.

"Світу потрібен більш глобально збалансований, стійкий і життєздатний ланцюжок постачань напівпровідників, щоб задовольнити висхідний попит на чіпи", - сказав Кейван Есфарджані, виконавчий віцепрезидент і керівник глобальних операцій Intel. Ми раді розвивати передові виробничі можливості Intel, розширюючи наше співробітництво з Siemens для вивчення нових сфер, в яких ми можемо використовувати портфель рішень Siemens з автоматизації для підвищення ефективності та стійкості інфраструктури напівпровідників, об'єктів і заводських операцій. Ця угода принесе користь регіональним і глобальним ланцюжкам створення вартості в промисловості".

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