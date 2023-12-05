Microsoft Security Copilot дозволяє фахівцям з кібербезпеки економити до 40% часу

5 декабря 2023 г., 10:25

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Організації по всьому світу наразі борються зі сплеском кібератак, і водночас мають справу з глобальною нестачею кадрів у сфері безпеки. Лише за останні 12 місяців, згідно зі звітом Microsoft Digital Defense Report, за минулий рік компанія спостерігала збільшення атак на паролі більш ніж утричі – до понад 4000 на секунду та виявила приблизно 6000 спроб зламу багатофакторної аутентифікації MFA на день. І якщо організація стає жертвою фішингової атаки, то, згідно з дослідженням, зловмиснику потрібно було в середньому лише 72 хвилини, щоб отримати доступ до особистих даних.

У відповідь на ці виклики, а також проблему нестачі фахівців з кібербезпеки на ринку праці, Microsoft представила нового асистента на базі штучного інтелекту безпеки – Security Copilot – який тепер доступний через програму раннього доступу для компаній, що відповідають вимогам. Це асистент зі штучним інтелектом для спеціалістів з кібербезпеки. Він базується на найновіших великих мовних моделях та використовує досвід Microsoft у галузі безпеки та глобальну аналітику загроз, і має на задачу допомагати командам безпеки. Security Copilot може ефективно підвищити кваліфікацію команди безпеки, незалежно від досвіду спеціалістів, заощадити їхній час, дозволити їм знайти те, що раніше вони могли пропустити, і звільнити їх для зосередження на найбільш ефективних завданнях.

Корпорація Microsoft провела опитування компаній, що працювали зі Security Copilot в рамках програми раннього доступу. Респонденти повідомили, що в середньому заощаджують до 40% часу своїх аналітиків безпеки на таких фундаментальних завданнях, як розслідування та реагування, пошук загроз та оцінка розвідки загроз. А в більш повсякденних завданнях, таких як підготовка звітів або усунення незначних проблем, цей цифровий асистент забезпечив підвищення ефективності до 60% і вище.

У нещодавньому дослідженні, присвяченому вимірюванню впливу на продуктивність аналітиків-початківців у кар'єрі, учасники, які використовували Security Copilot, продемонстрували на 44% точніші відповіді та були на 26% швидшими у виконанні всіх завдань.

Зловмисники вже використовують ШІ як зброю для уточнення фішингових повідомлень та удосконалення операцій впливу за допомогою синтетичних зображень. Штучний інтелект матиме вирішальне значення для успішного захисту, автоматизації та доповнення аспектів кібербезпеки, таких як виявлення загроз, реагування, аналіз і прогнозування. Штучний інтелект також може дозволити великим мовним моделям (LLM) генерувати інформацію та рекомендації природною мовою на основі складних даних, допомагаючи зробити аналітиків ефективнішими.

Після успіху Security Copilot корпорація Microsoft оголосила про наступний важливий крок, представивши першу в галузі генеративну уніфіковану операційну платформу безпеки на основі штучного інтелекту з вбудованим Copilot, яка дозволяє аналітикам безпеки мати уніфікований досвід реагування на інциденти, що оптимізує три провідні рішення Microsoft і забезпечує повне, наскрізне уявлення про загрози в цифровому просторі.

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