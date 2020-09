Главная » Блоги » Константин Введенский Константин Введенский Блеск и нищета маркетплейсов 8 сентября 2020 г., 16:51 +11

голос Tweet Маркетплейс... Как много в этом слове. Модная, горячая тема (кажется, я поддаюсь лишь последним веяниям и уже не пишу ни о чём другом), активно муссируемая. Регулярно запускаются и придумываются новые и новые предложения. Что интересно, на рынке ритейла такая же картина. Самое интересное что причина и цель запуска магазина приложений часто не ясна, что и приводит, достаточно часто, к быстрой смерти или вообще отмене проекта до его публичного запуска. Публичный и приватный маркетплейс Чуть меньше 10 лет назад все вендоры возбуждённо продавали разные CMP (они же Cloud Management Platform). В эпоху рассвета приватных облаков это было логичное развитие каталога продуктов, предлагаемых ИТ для тех, у кого уже, или всё ещё-таки не, наступил ITIL головного мозга. Были интересные продукты: моими любимыми экземплярами до сих пор остаются два редчайших «в дикой природе» представителя — VMware Database и Application Director. Оба, в общем, быстро и бесславно умерли так и не развившись во что-то приличное, не говоря уже о том, чтобы выполнять основные функции. Сейчас тема приватных %рынков% приложений переживает новый рассвет — VMware купила Bitnami, но там цель более глобальная и интересная так как компания не ограничена ни платформой, ни средой исполнения (облако или On-premise). Учитывая, что у них уже есть платформа — это логичный и вполне ожидаемый шаг. Явной причиной покупки Bitnami именно сейчас были два важных момента: создание успешной облачной SaaS платформы и развитие Kubernetes. Как и зачем marketplace Для успешного %рынка% приложений нужны две вещи: пользователи и платформа. В целом, замкнутый круг. Пользователи идут на платформу, где есть приложения, а приложения приходят на платформу, где есть пользователи. Задача любого marketplace — повышать средний чек от пользователя платформы, реализуя все возможные его потребности, сторонними решениями, которые, возможно, еще не предоставляются платформой. Кстати, Джефф Безос на эту тему говорил что-то вроде «all your base belong to us». Так как если кто-то из партнёров сделает решение популярное на marketplace, то зачем делиться с партнёром и почему не сделать такое решение самому? Другой момент, когда marketplace создаётся без привязки к какой-то определённой платформе. Такие решения скорее используются на приложениях-платформах — mash up приложений эпохи web 2.0. Что было интересной концепцией, и в настоящее время фактически умерло или было поглощено основными поставщиками контента (all your base...). Marketplace от Azure vs AWS Из основных маркетплейсов приложений можно выделить два типа: для SaaS и для IaaS. С первыми понятно: есть, например, великий и ужасный Salesforce, в котором либо нет какого-то функционала, либо он неудобно реализован. Зачем пилить самому если можно купить не за дорого? Выгоден всем: у Salesforce повышается удовлетворение заказчиков, авторы расширений зарабатывают на подписке и у бизнеса проблема решена. Влияния на средний чек тут особого нет. С маркетплейсами у IaaS провайдеров ситуация другая: задача внешних предложений и решений — повысить средний чек предоставив функциональность или решение, которых нет на платформе. Два игрока на облачном рынке, у которых отличаются задачи и цели маркетплейса это Microsoft и Amazon. Причина, в первую очередь, в историческом подходе к продажам и основному целевому рынку. Amazon начинала с «непокрытого» никем рынка старпапов. Достаточно агрессивного окружения, в котором большая часть используемых решений может быть заменена, должна быть бесплатна (денег нет, чтобы платить), и часто достаточно технически развитого чтобы всё сделать самим и быстро. Microsoft со своим Azure хотя разными способами и заигрывает с рынком старпапов, но основным направлением является enterprise. Большой и неповоротливый бизнес, имеющий самые разные legacy решения и подходы. К тому же медленно обучающийся и ограниченный разными правилами и законодательством. Здесь задача предоставить решение, которое будет повторять существующие подходы и решения, а также партнёров, которые позволят мигрировать в облако и адаптировать приложение под новые реалии и среду. Marketplace Kubernetes В ближайшие несколько лет именно упаковка и управление конфигурацией приложений, работающих в Kubernetes будет двигать этот рынок. С облачными marketplace всё понятно — они достигли пика развития ввысь и будут развиваться вширь в области в которых были представлены мало. С большими же инсталляциями Kubernetes в которых используются сотни или тысячи приложений возникает отдельная боль — управление конфигурациями этих самых приложений. Причём, как и средой исполнения, так и настройками приложений для взаимной коммуникации. Нынешние решения предлагают большую гибкость и кастомизируемость. В больших инсталляциях это приводит к созданию дополнительной боли и задачи по управлению создаваемым зоопарком. Согласно классификации развития ПО нынешние продукты — это первое поколение. Видение VMware, анонсированное при покупке Bitnami (в целом крупнейшего игрока на рынке по упаковке и дистрибуции приложений) — это второе поколение. То есть гибкость и настраиваемость уходят на второй план, а на первый выходит простота и повторяемость применимая для большинства случаев. Marketplace вендора Самый частный и маленький рынок. Из последнего, что привлекло моё внимание это маркетплейс от Tufin. Популярного решения по управлению правилами файрволла и CMP с самообслуживанием. Данный вид рынка приложений представляет собой уже подвид третьего этпапа — квадратно-гнездового способа доставки приложений. Как пример — любой appliance или black box. Но в данном случае от конечного пользователя спрятана любая подготовительная работа и предлагается частное решение одной маленькой проблемы. По сути своей это такой локальный marketplace как у SaaS вендора. Из всего многообразия вариантов самым интересным и динамичным в следующие несколько лет будет именно рынок вокруг Kubernetes. Так как именно с приходом данного решения на рынок и всё большим принятием K8 рынком старые проблемы возникают на новый лад и их надо как-то решать.

