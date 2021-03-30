Azure Security Center окупается за полгода, по оценкам Forrester

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Исследование компании Forrester Consulting показало, что решение управления информационной безопасностью Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз, упростить управление системой безопасности, а также повысить эффективность операционных центров безопасности (SOC).
Аналитики Forrester Consulting установили, что в среднем опрошенные организации получали выгоду от использования ASC в размере 3,56 млн долл. за три года, затратив на систему в 1,1 млн долл. Таким образом, рентабельность инвестиций составила 219%, а срок окупаемости – менее шести месяцев.
Согласно агрегированным данным, Azure Security Center продемонстрировал следующие преимущества.
- Опрошенные организации сообщили, что им удалось примерно на четверть снизить риск взлома облачной системы безопасности, благодаря возможности лучше отслеживать состояние безопасности организации во всех рабочих нагрузках Azure.
- Использование Azure Defender в Azure Security Center позволило на 50% сократить время на устранение угроз.
- Время, затрачиваемое на обновление политик безопасности и управление соответствием нормативно-правовым требованиям, уменьшилось на 20-30%. Это привело к повышению производительности администраторов безопасности.
- Заказчики сэкономили от 20 до 30% на инструментах и услугах сторонних производителей.
- Клиенты улучшили нормативно-правовое соответствие благодаря наглядности и доступности статуса в Azure Security Center. Они также смогли внести рекомендованные исправления в данной области, которые при отсутствии решения они могли бы упустить.
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