Azure Security Center окупается за полгода, по оценкам Forrester

30 марта 2021 г., 17:25

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Исследование компании Forrester Consulting показало, что решение управления информационной безопасностью Azure Security Center позволяет снизить расходы на защиту от угроз, упростить управление системой безопасности, а также повысить эффективность операционных центров безопасности (SOC).

Аналитики Forrester Consulting установили, что в среднем опрошенные организации получали выгоду от использования ASC в размере 3,56 млн долл. за три года, затратив на систему в 1,1 млн долл. Таким образом, рентабельность инвестиций составила 219%, а срок окупаемости – менее шести месяцев.

Согласно агрегированным данным, Azure Security Center продемонстрировал следующие преимущества.

Опрошенные организации сообщили, что им удалось примерно на четверть снизить риск взлома облачной системы безопасности, благодаря возможности лучше отслеживать состояние безопасности организации во всех рабочих нагрузках Azure.

Использование Azure Defender в Azure Security Center позволило на 50% сократить время на устранение угроз.

Время, затрачиваемое на обновление политик безопасности и управление соответствием нормативно-правовым требованиям, уменьшилось на 20-30%. Это привело к повышению производительности администраторов безопасности.

Заказчики сэкономили от 20 до 30% на инструментах и услугах сторонних производителей.

Клиенты улучшили нормативно-правовое соответствие благодаря наглядности и доступности статуса в Azure Security Center. Они также смогли внести рекомендованные исправления в данной области, которые при отсутствии решения они могли бы упустить.

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