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Зафиксирован резкий всплеск числа атак на торговые предприятия

30 марта 2021 г., 17:55
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Эксперты Positive Technologies зафиксировали резкий рост числа атак на торговые предприятия

Специалисты Positive Technologies выявили по итогам IV квартала 2020 г. рост числа атак на торговые предприятия и медучреждения, а также увеличение числа атак на частных лиц с использованием методов социальной инженерии.

На протяжении всего 2020 г. наблюдалось неуклонное повышение количества киберинцидентов. Так в четвертом квартале количество атак выросло на 3,1% относительно третьего, а в годовом сопоставлении – на 42,2%. В свою очередь в инцидентах с частными лицами доля социальной инженерии увеличилась до 86% (с 67% в III квартале).

Количество атак на торговые компании повысилось на 56% в сравнении с III кварталом и достигло максимума за последние два года. Около трети атак в этой сфере были проведены операторами программ-вымогателей, а в каждой пятой использовались веб-скиммеры, которые злоумышленники размещали на взломанных сайтах магазинов.

Чаще всего в ходе атак на торговлю злоумышленники похищали данные платежных карт. К примеру в IV квартале их доля среди всей украденной информации составила 33%. На втором месте по популярности персональные данные клиентов (27%) и на третьем – учетные данные (20%).

Под удар киберпреступников попали также фармацевтические компании, участвующие в цепочке производства и поставки вакцины от Covid-19, например Fareva, Dr.Reddy's и Johnson & Johnson. Злоумышленники не только пытаются украсть наработки и сорвать производство, но и продолжают эксплуатировать интерес обычных людей к теме вакцины. По данным исследования, в IV квартале около 40% всех фишинговых рассылок на тему пандемии были посвящены вакцине.

С октября по декабрь 2020 г. аналитики вновь зафиксировали рост количества атак с использованием шифровальщиков, их доля составила 56% среди всех нападений с использованием вредоносов. Больше всего атак замечено в отношении медицинских (20%) и государственных учреждений (19%), а также промышленных компаний (11%). Среди наиболее активных программ-шифровальщиков – Ryuk, REvil, Clop, Egregor и DoppelPaymer.

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