Axis выпустила приложение для видеоаналитики на базе ИИ

18 января 2021 г., 16:05

0

Tweet

Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта на базе глубокого обучения.



Как отмечается, приложение подходит для систем охраны общественных зданий, складов, парковок и других объектов. Оно будет предустанавлено на камерах с прошивкой 10.3 и более поздними версиями.



Подчеркивается, что простой и удобный интерфейс приложения позволяет легко настроить индивидуальные сценарии видеонаблюдения, выбрав условия запуска анализа видео. Например, процесс обработки может начинаться, когда какой-либо объект (человек или транспортное средство) входит в зону наблюдения или пересекает установленную виртуальную границу. Благодаря интеллектуальным алгоритмам приложение способно игнорировать объекты, которые чаще всего становятся причиной ложных сигналов – например, растения, которые колышутся на ветру, или быстро движущиеся по земле тени.



В приложении AXIS Object Analytics обработка данных происходит в кратчайшие сроки, снижены требования к полосе пропускания и объему дискового пространства для хранения данных. При необходимости приложение интегрируется с системой управления событиями и другими сетевыми решениями.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U