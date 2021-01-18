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Axis выпустила приложение для видеоаналитики на базе ИИ

18 января 2021 г., 16:05
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Axis выпустила приложение для видеоаналитики на базе ИИ

Axis Communications представила интеллектуальное приложение для видеоаналитики AXIS Object Analytics с применением искусственного интеллекта на базе глубокого обучения.

Как отмечается, приложение подходит для систем охраны общественных зданий, складов, парковок и других объектов. Оно будет предустанавлено на камерах с прошивкой 10.3 и более поздними версиями.

Подчеркивается, что простой и удобный интерфейс приложения позволяет легко настроить индивидуальные сценарии видеонаблюдения, выбрав условия запуска анализа видео. Например, процесс обработки может начинаться, когда какой-либо объект (человек или транспортное средство) входит в зону наблюдения или пересекает установленную виртуальную границу. Благодаря интеллектуальным алгоритмам приложение способно игнорировать объекты, которые чаще всего становятся причиной ложных сигналов – например, растения, которые колышутся на ветру, или быстро движущиеся по земле тени.

В приложении AXIS Object Analytics обработка данных происходит в кратчайшие сроки, снижены требования к полосе пропускания и объему дискового пространства для хранения данных. При необходимости приложение интегрируется с системой управления событиями и другими сетевыми решениями.

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