LG відкриває API платформи розумного дому ThinQ

17 января 2025 г., 15:35

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За заявою LG Electronics (LG), компанія повністю відкрила інтерфейс програмування застосунків (API) своєї платформи розумного дому LG ThinQ, що дозволяє розробникам створювати розумні простори за допомогою техніки LG.



Нещодавно LG запустила вебсайт для розробників LG Smart Solution API Developer, щоб офіційно відкрити доступ до LG ThinQ API. Він виступає цифровим з'єднувачем, який дозволяє різним програмам безперешкодно взаємодіяти між собою. Розробники можуть використовувати відкритий API для інтеграції функцій із приладів LG зі штучним інтелектом у свої програми або системи, покращуючи свої сервіси.



LG ThinQ API поділяється на дві категорії: ThinQ API для індивідуальних користувачів і ThinQ Business API для корпоративних партнерів. ThinQ API дозволяє дистанційно керувати пристроями LG, встановленими в будинках або будівлях, і полегшує інтеграцію з різними платформами.



ThinQ API для індивідуальних користувачів підтримує управління та моніторинг приладів зі штучним інтелектом, зареєстрованих у застосунку LG ThinQ, з різних платформ розумного дому. Використовуючи ThinQ API, будь-хто може легко створити персоналізований розумний будинок, який відповідає його стилю життя. Наприклад, користувачі глобальної платформи розумного дому Home Assistant тепер можуть підключати й керувати 26 типами приладів LG зі штучним інтелектом, зокрема холодильниками та пральними машинами, в межах наявного середовища розумного будинку. Home Assistant — це відкрита платформа, яка об'єднує близько мільйона користувачів по всьому світу, які разом розробляють функції розумного дому, як-от автоматизацію і розширення можливостей пристроїв.



ThinQ Business API для підприємств підтримує партнерів, які управляють офісними або житловими будівлями, в інтеграції та керуванні різними продуктами LG за допомогою наявних у них застосунків. Це стосується як побутової техніки, так і комерційного обладнання, наприклад систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря, а також цифрових дисплеїв. Наприклад, великі житлові будинки можуть інтегрувати побутову техніку LG з наявними застосунками управління для зручнішого використання. Мешканці можуть зарезервувати використання пральних і сушильних машин LG в місцях загального користування через застосунок для управління будівлею, а адміністратори можуть виявити несправності за допомогою датчиків температури та вологості LG і швидко відреагувати на проблеми за допомогою функцій сповіщень.



LG також прискорила інтеграцію зовнішніх продуктів і сервісів в LG ThinQ, придбавши компанію Athom, яка займається розробленням платформ для розумного дому та відома широкими можливостями підключення пристроїв інтернету речей (IoT). Хаб розумного будинку Homey від Athom наразі об’єднує понад 50000 типів приладів та IoT-пристроїв. А в магазині застосунків Athom доступно близько 1000 програм, які підключають і керують продуктами й сервісами від таких світових брендів, як Philips та Aqara. LG планує інтегрувати широку відкриту екосистему Athom і можливості підключення пристроїв інтернету речей у домашній хаб LG ThinQ On, щоб створити будинок зі штучним інтелектом, де генеративний AI краще розуміє потреби користувачів і забезпечує оптимальні рішення для простору.



«З офіційним запуском ThinQ API ми прагнемо посилити взаємодію з активними користувачами розумного дому, які підтримують програмне забезпечення з відкритим кодом, і розширити співпрацю з B2B-партнерами. Ця ініціатива сприятиме нашим зусиллям зі створення екосистем розумного будинку з використанням техніки LG, покращуючи клієнтський досвід на різних етапах взаємодії», — сказав Кім Кун Ву, віцепрезидент компанії LG Home Appliance Solution.

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