Щоб окупити інвестиції все більше компаній звертаються до відкритих AI-інструментів

27 декабря 2024 г., 16:35

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Нове дослідження, проведене на замовлення IBM, засвідчило, що опитані компанії інвестують в AI в довгостроковій перспективі, водночас зростає інтерес до використання інструментів із відкритим вихідним кодом для підвищення рентабельності інвестицій та інновацій у майбутньому.



Дослідження понад 2400 керівників ІТ-підрозділів, проведене компанією Morning Consult у співпраці з Lopez Research, засвідчило, що 85% респондентів відзначають прогрес у реалізації своєї AI-стратегії до 2024 року, причому майже половина (47%) вже спостерігає позитивну рентабельність інвестицій в AI. Дані також підтверджують, що використання інструментів з відкритим вихідним кодом для AI-рішень може бути пов'язане з більшою фінансовою стійкістю: 51% опитаних компаній, що використовують AI-інструменти з відкритим вихідним кодом, відзначають позитивну рентабельність інвестицій, порівняно з 41% компаній, що не використовують відкритий вихідний код.



Майже дві третини респондентів (62%) заявили, що 2025 року вони збільшать свої інвестиції в AI, а 48% планують використовувати екосистеми з відкритим вихідним кодом для оптимізації своїх AI-впроваджень. Серед опитаних компаній, які наразі не використовують відкритий вихідний код, 2 з 5 заявили, що планують використовувати відкритий вихідний код для впровадження AI у 2025 р.



«У міру того, як організації починають масштабне впровадження AI, багато хто з них робить ставку на такі показники успіху, як зростання продуктивності, частково тому, що традиційні тверді доларові показники рентабельності інвестицій ще не відображені в балансових звітах», - каже Марібель Лопес (Maribel Lopez) з Lopez Research. «Тим не менш, компанії продовжують стрімко розвивати свої стратегії в галузі AI, і немає жодних ознак уповільнення. Зараз компанії усвідомлюють цінність визначення конкретних сценаріїв використання та оптимізації проєктів AI. Вони використовують гібридні хмарні стратегії та відкритий вихідний код, щоб стимулювати інновації в галузі AI та отримувати фінансову віддачу».



Серед результатів дослідження варто також відзначити:



Підприємства нарощують інвестиції в AI, але з більшою стратегічною спрямованістю



- 89% опитаних організацій планують або збільшити, або зберегти свої інвестиції в AI у 2025 році.

- З 62%, які планують збільшити інвестиції, майже дві п'ятих (39%) респондентів планують збільшити свої витрати на 25-50%.

- Лише 5% респондентів планують скоротити свої витрати на AI, і жоден з них - більш ніж на 50%.



- Опитані компанії приділяють особливу увагу конкретним областям для розподілу інвестицій в AI, зокрема ІТ-операціям (головна сфера уваги для 63% респондентів), а також управлінню якістю даних (46%) та інноваціям у сфері продуктів/послуг (41%).

- Відповідаючи на запитання про те, які стратегічні зміни буде внесено 2025 року, опитані ІТ-директори назвали використання керованих хмарних сервісів (51%), залучення спеціалізованих кадрів (48%) і використання відкритого коду (48%) серед найпоширеніших способів, за допомогою яких вони планують оптимізувати свої інвестиції в AI.



Відкритий вихідний код стає найважливішим елементом стратегій компаній у сфері AI



- 6 із 10 опитаних ІТ-директорів повідомляють про використання екосистем із відкритим вихідним кодом як джерела AI-інструментів, і очікується, що наступного року дедалі більше AI-рішень ґрунтуватимуться на відкритому коді (41% у 2025 році проти 37% у 2024 році).

- Понад 80% респондентів повідомляють, що щонайменше чверть рішень або платформ AI в їхній компанії засновані на відкритому коді.

- Зі збільшенням розміру компанії зростає і ймовірність того, що більшість (понад 50%) рішень у сфері AI будуть засновані на відкритому коді.

- Опитані компанії, що використовують екосистеми з відкритим вихідним кодом, частіше домагаються позитивного ROI, ніж ті, які не використовують їх (51% проти 41%).



- Крім того, респонденти, які використовують екосистеми з відкритим вихідним кодом, планують запустити більше пілотних проєктів у сфері AI в найближчий рік, ніж ті, хто їх не використовує: 38% заявили, що 2025 року вони планують запустити понад 21 пілотний проєкт у сфері AI, порівняно з 26% компаній, які не використовують відкритий вихідний код для створення AI-інструментів.



Організації повідомляють про успішне просування своїх проєктів у сфері AI, але найчастіше за допомогою менш традиційних показників рентабельності інвестицій



- 85% опитаних ІТ-директорів повідомляють про прогрес у реалізації своєї AI-стратегії, і тільки 9% - про відсутність прогресу.

- 58% респондентів стверджують, що їхня компанія зазвичай переходить від пілотного AI-проєкту до повноцінного виробництва менш ніж за рік.



- 31% опитаних компаній стверджують, що їхні інвестиції в AI більшою мірою зумовлені інноваціями, тоді як 28% - окупністю інвестицій; 41% зазначили, що їхня організація рівною мірою орієнтована на інновації та окупність інвестицій.



- Прискорена розробка програмного забезпечення (25%), швидші інновації (23%) та економія часу на продуктивність (22%) - три найважливіші показники, які ITDM використовують для розрахунку рентабельності інвестицій в AI. Тверда економія в доларах/кількісна економія опинилася на далекому четвертому місці - 15%.



- Майже половина (47%) опитаних компаній стверджують, що досягають позитивного ROI від своїх AI-проектів; 33% - що вони беззбиткові, і тільки 14% - що вони фіксують негативний ROI.



- Серед компаній, які ще не досягли позитивного ROI, менше половини (44%) очікують, що почнуть бачити економію в доларах упродовж найближчих 1-2 років; 92% вважають, що вони досягнуть позитивного ROI упродовж 3 років.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора