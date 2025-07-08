Deutsche Telekom обирає IBM Concert для прискорення ІТ-процесів за допомогою автоматизації на базі AI

8 июля 2025 г., 11:45

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За повідомленням IBM, компанія Deutsche Telekom впровадить рішення IBM Concert на базі штучного інтелекту, яке забезпечить інтелектуальну автоматизацію управління виправленнями та координацію заходів, пов'язаних з безпекою.



Виправлення є необхідною частиною управління життєвим циклом програмного забезпечення. Вони допомагають системам залишатися безпечними, функціональними та актуальними у швидко мінливому ІТ-середовищі. Без патчів програмне забезпечення швидко стане вразливим, нестабільним і застарілим. Але робота з патчами також є складним завданням. IBM може допомогти компаніям прискорити захист своїх ІТ-систем від вразливостей і одночасно підвищити операційну ефективність. IBM Concert допомагає компаніям скоротити операційні витрати та зусилля, необхідні для виправлення вразливостей, підвищуючи швидкість реагування та ефективність поліпшення безпеки всіх систем.



Згідно з дослідженням IDC, до 2028 року з'явиться ще один мільярд додатків — зростання, яке буде обумовлено інноваціями в області AI. Навіть для незначних змін і оновлень необхідна складна координація між власниками додатків, командами розробників, фахівцями з безпеки та операційними командами, щоб забезпечити безперебійну роботу для мільйонів клієнтів і користувачів. Велика кількість ручних операцій з підготовки, виконання та документування процесу виправлення вразливостей від початку до кінця збільшує ризик помилок.



Deutsche Telekom звернулася до IBM за підходом, який міг би швидше масштабуватися і значно підвищити загальну ефективність. Організація IBM Software Development Organization розробила спеціально для цієї мети рішення IBM Concert, яке IBM спочатку протестувала на собі в якості «Client Zero» після того, як зіткнулася з аналогічною проблемою складності.



IBM Concert надає Deutsche Telekom інтелектуальну відмовостійкість для складних ІТ-операцій з єдиним джерелом перевіреної інформації для управління вразливостями, виправлення та звітності. Рішення об'єднує всі відповідні дані та спеціалізації, створюючи контекстну інформацію, яка забезпечує наскрізну автоматизацію на базі AI.



Повністю автоматизований процес встановлення виправлень для операційних систем був розроблений з метою скорочення часу встановлення виправлень з 90 хвилин до максимум 20 хвилин на кожен випадок. Ця значна економія часу дає ІТ-командам нову свободу для виконання стратегічних завдань, інновацій та оптимізації.



В ході успішного пілотного впровадження IBM Concert компанія Deutsche Telekom змогла в 10 разів скоротити ключовий показник «середній час встановлення виправлень», з 80 годин на критичні уразливості до восьми годин. Таке прискорення впровадження виправлень підвищує ІТ-безпеку, а також покращує бізнес-ризики та відповідність нормативним вимогам, дозволяючи Deutsche Telekom набагато ефективніше управляти ризиками для своїх ІТ-операцій.



«Безпечні операційні системи складають основу всіх додатків, баз даних і послуг, які ми пропонуємо нашим клієнтам. Коли мова заходить про патчі, фактор часу набув вирішального значення в епоху AI. Ті, хто використовує доступні оновлення негайно та автоматично, можуть знизити ризики безпеки. Ми вирішуємо це завдання разом з нашим партнером», — пояснює д-р Петер Лойкерт (Peter Leukert), груповий ІТ-директор Deutsche Telekom. «Ми шукали на ринку автономне рішення, яке об'єднує всі складні аспекти управління виправленнями та надійно автоматизує всі процеси».



Стів Канепа (Steve Canepa), глобальний директор IBM, що керує, каже: «Безпека і довіра — це наріжні камені успіху всіх телекомунікаційних компаній. IBM Concert використовує сучасні технології AI та автоматизації, щоб Deutsche Telekom могла випереджати різке зростання кількості та складності критичних вразливостей на своїй гібридній хмарній платформі».



Дінеш Нірмал (Dinesh Nirmal), старший віцепрезидент IBM Software, додає: «Завдяки інтелектуальній координації та автоматизації критично важливих для безпеки процесів такі клієнти, як Deutsche Telekom, можуть не тільки швидше реагувати на нові загрози, але й ефективніше використовувати ресурси за допомогою IBM Concert. Таким чином, вони створюють міцну основу для перспективної, масштабованої та високонадійної моделі роботи ІТ за допомогою AI».

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