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ViewSonic анонсировала монитор ColorPro с разрешением 8K

18 января 2021 г., 16:35
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ViewSonic анонсировала монитор ColorPro с разрешением 8K

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил ряд новых устройств. В частности анонсирован первый в истории компании монитор ColorPro с разрешением 8K.

Новая флагманская модель VP3286-8K с диагональю 32 дюйма и аппаратным разрешением 8K (7680 x 4320) имеет охват 99% цветового пространства Adobe RGB. Монитор оснащен специальным режимом для пользователей с дальтонизмом, протестированным специалистами TÜV SÜD. Как отмечается, устрйоство имеет широкие современные возможности подключения: Thunderbolt 3, DisplayPort и концентратор USB.

ViewSonic анонсировала монитор ColorPro с разрешением 8K


Мониторы VP3286-4K и VP2786-4K имеют диагонали соответственно 32- и 27 дюймов  с аппаратным разрешением 4K (3840 x 2160) и 100%* охватом цветового пространства Adobe RGB. Они также снабжены специальным режим для пользователей с гиперчувствительностью и нечувствительностью цветов. Модели подключаются через Thunderbolt 3, DisplayPort и концентратор USB.

27-дюймовые мониторы VP2776-4K и VP2776-2K с разрешением 4K (3840 x 2160) и 2K (2560 x 1440), соответственно, обладают полным охватом цветового пространство DCI-P3. Отмечается, что устройства отлично подойдут для работы с видеоконтентом и домашними кинотеатрами. Набор портов подключения: USB-C, DisplayPort и концентратор USB.

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