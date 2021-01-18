ViewSonic анонсировала монитор ColorPro с разрешением 8K

18 января 2021 г., 16:35

+11

голос Tweet

Компания Diweave, официальный дистрибьютор ViewSonic в Украине, сообщила о том, что производитель представил ряд новых устройств. В частности анонсирован первый в истории компании монитор ColorPro с разрешением 8K.



Новая флагманская модель VP3286-8K с диагональю 32 дюйма и аппаратным разрешением 8K (7680 x 4320) имеет охват 99% цветового пространства Adobe RGB. Монитор оснащен специальным режимом для пользователей с дальтонизмом, протестированным специалистами TÜV SÜD. Как отмечается, устрйоство имеет широкие современные возможности подключения: Thunderbolt 3, DisplayPort и концентратор USB.



Мониторы VP3286-4K и VP2786-4K имеют диагонали соответственно 32- и 27 дюймов с аппаратным разрешением 4K (3840 x 2160) и 100%* охватом цветового пространства Adobe RGB. Они также снабжены специальным режим для пользователей с гиперчувствительностью и нечувствительностью цветов. Модели подключаются через Thunderbolt 3, DisplayPort и концентратор USB.



27-дюймовые мониторы VP2776-4K и VP2776-2K с разрешением 4K (3840 x 2160) и 2K (2560 x 1440), соответственно, обладают полным охватом цветового пространство DCI-P3. Отмечается, что устройства отлично подойдут для работы с видеоконтентом и домашними кинотеатрами. Набор портов подключения: USB-C, DisplayPort и концентратор USB.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U