Axelera анонсує процесорний блок Europa AI з 629 TOPS

Компанія Axelera AI оголосила про випуск Europa — процесорного пристрою AI (AIPU), який встановлює новий стандарт співвідношення продуктивності та ціни для багатокористувацьких додатків генеративного AI та комп’ютерного зору. Поєднання обчислювальної потужності, енергетичної та теплової ефективності, компактного корпусу та різноманітності формфакторів робить Europa ідеальним рішенням для обчислювально-інтенсивних, мультимодальних додатків інференції AI, починаючи від периферійних пристроїв і закінчуючи корпоративними серверами. Розроблений як економічно вигідний і доступний, Europa дозволяє будь-якій організації розкрити потенціал передових додатків AI.



AIPU Europa оснащений вісьмома ядрами AI другого покоління, кожне з яких містить передову технологію цифрових обчислень у пам'яті (D-IMC) від Axelera та великі векторні рушії, що забезпечує продуктивність до 629 TOPS при точності INT8.



На додаток до ядер AI, пристрій має два кластери з восьми спеціалізованих векторних процесорних ядер RISC-V для до- та післяобробки, не пов'язаної з AI, досягаючи пікової продуктивності 4915 GOPS. Інтегрований декодер H.264/H.265 додатково розвантажує медіазавдання, дозволяючи клієнтам повністю резервувати хост-CPU для бізнес-логіки та робочих навантажень на рівні додатків. Ці ядра, які програмуються через Voyager SDK, забезпечать кращу загальну вартість володіння, ніж необхідність перекладати ці завдання на інше обладнання.



Спеціально розроблена архітектура Europa усуває вузькі місця пам’яті завдяки інтеграції 128 МБ вбудованої L2 SRAM та інтерфейсу 256 біт LPDDR5, що забезпечує пропускну здатність 200 ГБ/с. Ця високопродуктивна конструкція забезпечує у 3–5 разів більшу ефективність (продуктивність на ват і продуктивність на долар) порівняно з провідними галузевими рішеннями в тій же категорії продуктів, а також найкращу в класі продуктивність для рішень генеративного AI.



Фабриціо дель Маффео (Fabrizio del Maffeo), генеральний директор Axelera, зазначив: "Організації не повинні обирати між сирою обчислювальною потужністю, яку вони хочуть, і практичною зручністю використання, якої вони потребують. Europa робить обчислювальну потужність AI корпоративного класу доступною майже для кожного. Від автоматизації виробництва до інтелектуального спостереження та автономних систем, Europa дозволяє створювати проривні додатки AI наступного покоління без компромісів, складності чи величезних бюджетів. Ми змінюємо рівняння того, що можливо з AI у масштабі".



Завдяки платформам Europa та Metis AIPU, Axelera пропонує повний спектр доступних прискорювальних рішень AI для будь-чого: від застосувань з дуже низьким енергоспоживанням та обмеженим розміром на периферії мережі до більш вимогливих та інтенсивних сценаріїв використання, включаючи гуманоїдну робототехніку та корпоративні серверні рішення. У всіх своїх продуктових лінійках Axelera наголошує на оптимізації обчислювальної потужності та енергоефективності, забезпечуючи максимальну кількість TOPS для будь-якого варіанту використання.



Axelera оптимізувала Europa, щоб спростити інтеграцію дизайну та підтримати гнучкість розгортання:



Уніфікована архітектура Europa спрощує дизайн плат, поєднуючи спеціалізовані ядра AI з 16 векторними процесорами RISC-V і апаратно прискореним декодером HEVC265 для зменшення накладних витрат CPU та забезпечення одночасної обробки візуальних, мовних, сенсорних та мовленнєвих робочих навантажень у режимі реального часу без зовнішніх вимог.



Завдяки різноманітним формфакторам та підключенню PCIe 4x Gen 4, Europa інтегрується з широким спектром хостів, що спрощує оновлення наявних периферійних машин і серверів за допомогою новаторських можливостей AI.



Вбудована технологія захищеного анклаву Europa забезпечує захист корпоративного рівня для конфіденційних робочих навантажень.



Програмується за допомогою того ж Voyager SDK, що й Metis, дозволяючи розробникам використовувати той самий інструмент для своїх рішень інференції в широкому діапазоні пристроїв і сценаріїв використання.



Його корпус 35x35 мм максимально збільшує щільність продуктивності, роблячи його ідеальним для периферійного розгортання, одночасно забезпечуючи обчислювальну потужність для задоволення потреб серверів і центрів обробки даних.



Axelera також пропонуватиме AIPU Europa, інтегрований у формфактор карти PCIe. Карти Europa PCIe підтримують масштабовані конфігурації — від рішень з одним чіпом і 16 ГБ до рішень з чотирма чіпами та 256 ГБ — для задоволення широкого спектра вимог до робочих навантажень. Використовуючи потужність Europa, ці карти можуть обробляти складні робочі навантаження локально, а також попередньо обробляти та декодувати кілька відеопотоків 4K HEVC265 одночасно, і все це з мінімальною затримкою та економним енергоспоживанням.



Постачання AIPU Europa та карти PCIe розпочнуться у першій половині 2026 року.

