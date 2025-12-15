Прорив Rivian в автономності, створений з Arm

15 декабря 2025 г., 16:35

0

Tweet

AI проникає у фізичний світ — у транспортні засоби, робототехніку та інші автономні машини, які повинні розуміти своє оточення, миттєво приймати рішення та діяти з непохитною надійністю. Забезпечення цього безпечно та у великому масштабі вимагає обчислювальної потужності, яка є ефективною, продуктивною та ґрунтується на надійній основі з підтримкою безпеки. Це багатотрильйонна можливість фізичного AI, і Arm створює обчислювальну платформу, яка його живитиме.



Під час свого Дня автономності та AI, компанія Rivian представила свою апаратну платформу автономності третього покоління, повністю розроблену власними силами — Rivian Gen 3 Autonomy Computer. В основі платформи лежить новий спеціальний чип автономності, Rivian Autonomy Processor (RAP1), який використовує обчислювальну платформу Arm. Це знакова віха в новій ері мобільності, де інтелектуальні автономні машини можуть впевнено, точно та безпечно орієнтуватися в динамічних і складних повсякденних середовищах.



Це фізичний AI у дії: інтелект, який не просто аналізує світ, а взаємодіє та працює безпосередньо в ньому.



Основою Rivian Gen 3 Autonomy Computer є RAP1, спеціальний чип, створений у тісній співпраці з Arm. Побудований на архітектурі Armv9, цей чип дає Rivian основу для автономності наступного покоління. Процесор Arm Cortex-A720AE CPU, розроблений на основі покоління v9, допомагає забезпечити автономний досвід: інтерпретує оточення навколо транспортного засобу, запускає моделі AI, які передбачають, що станеться далі, і вибирає безпечні, надійні дії за мілісекунди.



У платформі автономності безпека проходить через весь обчислювальний конвеєр, при цьому Rivian використовує процесори Arm, призначені для функцій безпеки в реальному часі, які забезпечують послідовну та надійну роботу автономних систем. Такий обчислювальний дизайн із підтримкою безпеки є необхідним для будь-якої автономної машини, від якої очікується прийняття рішень на дорозі чи в інших динамічних середовищах.



Оскільки обчислювальна платформа Arm забезпечує високу продуктивність при низькому енергоспоживанні, Rivian може реалізувати передову автономність без шкоди для запасу ходу чи ефективності — що є важливою перевагою, оскільки інтелект наближається до периферії як у транспортних засобах, так і в інших автономних машинах. Зазначено, усе це дає Rivian не лише можливості, необхідні сьогодні, але й надійну платформу, яка може масштабуватися для майбутніх поколінь транспортних засобів та інших застосувань фізичного AI.





Платформа автономності третього покоління Rivian є прикладом того, як глибоко інтегрований AI змінює можливості транспортних засобів і машин. Інтелект, безпека та ефективні обчислення є основними елементами функціонування фізичного AI в реальному світі. Обчислювальна платформа Arm, побудована на архітектурі Armv9, відіграє важливу роль у цій трансформації, забезпечуючи можливості сприйняття, планування та керування, що стоять за автономними системами майбутнього.



У той час як світ рухається до багатотрильйонної економіки фізичного AI, що охоплює мобільність, робототехніку, логістику та промислову автоматизацію, Arm надає інтелектуальну, ефективну та безпечну обчислювальну основу, яка дозволить новаторам у всьому світі створювати автономні машини майбутнього.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI