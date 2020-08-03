3 августа 2020 г., 17:35

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Вы возможно помните историю с Австралией, которая хотела заставить Google и Facebook платить местным СМИ за использование контента, потому что последним денег не хватает. Так вот, они теперь не просто хотят, а приняли соответствующее решение – поскольку платформы не стали договариваться с издателями, через 45 дней Австралийское управление по медиа и коммуникациям примет официальные правила и условия использования контента, заставив Google и Facebook платить.

Facebook, если помните, еще несколько месяцев назад отказался что-либо платить и объяснил, что они и так стараются меньше показывать пользователям широковещательных СМИ и больше – персонального контента от друзей и близких, так что от исключения контента СМИ их бизнес не пострадает.

Google завязан на этом больше, поэтому пытается объяснить, что и так отправляет на сайты австралийских медиа миллиарды кликов, и если бизнес-модель этих СМИ требует еще и дотаций от поставщика трафика, то что-то не так с бизнес-моделью.

Если учесть, что Австралия просто первая, но не единственная страна, которая думает о таких налогах на Google и Facebook, особенно интересно посмотреть на результаты.

Австралия против Facebook

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