Аудитория сети поставщиков и покупателей SAP Ariba Discovery выросла на 177%

6 апреля 2020 г., 11:45

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В начале марта компания SAP предоставила бесплатный доступ к SAP Ariba Discovery, чтобы облегчить поиск новых поставщиков для тех компаний, цепочки поставок которых пострадали от пандемии коронавируса COVID-19.

Доступ к SAP Ariba Discovery помогает покупателям и поставщикам быстро и эффективно подключиться к глобальной сети, чтобы минимизировать возможные срывы, вызванные задержкой отгрузок, вопросами пропускной способности и увеличением потребительского спроса в условиях кризиса, обусловленного распространением COVID-19. Любая компания-покупатель может опубликовать на этой платформе список личных потребностей, а любой поставщик – найти своего покупателя.

Сейчас наиболее популярными категориями являются лекарственные товары и оборудование для медицинских лабораторий, а также ИТ-устройства и оборудования для мобильной связи. Большинство медицинских учреждений ищут защитные маски для лица (с начала открытия доступа в сети зафиксировано 41 сообщение и получено 121 ответ поставщиков).

С помощью SAP Ariba Discovery всего за полчаса закупщики одного нью-йоркского госпиталя смогли приобрести 500 коек у нового для них поставщика, поскольку необходимый товар был полностью раскуплен у привычных подрядчиков. Нью-Йорк сегодня является эпицентром распространения коронавируса в США, поэтому местная власть пытается быстро подготовиться к пику эпидемии, которая прогнозируется через несколько недель.

Количество пользователей сети SAP Ariba Discovery за последнее время увеличилось на 177%, запросы со стороны закупщиков выросли на 52%, а ответы поставщиков – на 89%.

SAP Ariba – крупнейшая бизнес-сеть в мире, которая представляет свыше 4 млн. поставщиков в более 190 странах.

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