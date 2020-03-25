SAP в условиях пандемии открывает бесплатный доступ к ряду технологий и ресурсов

25 марта 2020 г., 14:25

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На фоне общемировой борьбы с коронавирусом все предприятия сталкиваются с беспрецедентными вызовами – негативное влияние кризиса на мировую экономику только усиливается. Командировки ограничены, мероприятия отменяются, а цепочки поставок ослаблены. В этих условиях компания SAP бесплатно предлагает следующие решения и продукты:

SAP Ariba Discovery. Это открытая платформа для поиска поставщиков и покупателей. На платформе ежегодно более 4 млн поставщиков в 190 странах мира осуществляют продажу товаров на 3,2 млрд. долл. Бесплатный доступ действует 90 дней, начиная с 10 марта 2020 г.

Remote Work Pulse от Qualtrics. Этот продукт помогает организациям понять, как работают их сотрудники и какая поддержка им нужна во время удаленной работы. Несмотря на кризисную ситуацию, сохраняйте непрерывность бизнеса. Remote Work Pulse предназначен для того, чтобы помочь работникам, компаниям, учебным заведениям, общинам и правительствам оставаться на связи и двигаться вперед.

TripIt Pro от SAP Concur. Ежедневно приложение TripIt обрабатывает сотни тысяч маршрутов для людей, путешествующих по всему миру. Оно следит за перелетами и предупреждает о любых изменениях или задержках. Зарегистрируйтесь в TripIt до 31 марта и используйте версию Pro бесплатно в течение шести месяцев.

Цикл курсов на SAP Litmos. Чтобы поддержать бизнес, которому приходится работать удаленно, SAP Litmos предлагает бесплатный цикл курсов Remote Readiness & Productivity Academy. Он разработан для того, чтобы помочь внедрить лучшие практики удаленной работы, поддерживать высокий уровень здоровья и гигиены работников, а также развивать их навыки лидерства.

Ruum by SAP. Простой инструмент для управления проектам, организации сотрудничества и оптимизации процессов. Специально для текущей ситуации созданы два шаблона чеклистов, чтобы помочь бизнесу и частным лицам планировать действия и эффективно реагировать на распространение COVID-19. Эти шаблоны могут легко использоваться предприятиями, некоммерческими организациями, семьями, частными лицами или кем-либо, кто нуждается в исходной точке для создания плана.

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