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Мировые расходы на ИТ сократятся в 2020 г. почти на 3%

6 апреля 2020 г., 11:05
Мировые расходы на ИТ сократятся в 2020 г. почти на 3%

Вследствие влияния вируса COVID-19 на глобальную экономику корпоративный сектор в массовом порядке пересматривает запланированные ранее расходы, в том числе и на ИТ. Вопреки растущему спросу и более широкому использованию технологий и услуг, расходы на ИТ в 2020 г. снизятся по меньшей мере на 2,7% «YoY». Для сравнения, еще в январе ожидался рост в размере 5,1%, а по итогам февраля прогнозировался рост в размере 4,3%.

Наиболее резкий спад ожидается в сегменте, объединяющем ПК, планшеты, телефоны, периферию и прочие устройства. Расходы здесь в 2020 г. снизятся на 8,8% в постоянной валюте.

Вопреки высокому спросу на облачные услуги расходы на серверы и системы хранения данных снизятся на 3,3%, а в сегменте сетевого оборудования спад составит 1,7%.

С учетом телекоммуникационного направления общемировые расходы на ИКТ сократятся в 2020 г. на 1,6%, до 4,1 трлн долл. Для сравнения, годом ранее рост достиг 3,5%, а ИТ-направление выросло почти на 5%.


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