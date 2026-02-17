ASUS анонсує новий ноутбук ExpertBook B5 G2

17 февраля 2026 г., 16:35

Компанія ASUS представила ASUS ExpertBook B5 G2 — компактний, але потужний комп’ютер класу Copilot+, розроблений для підвищення продуктивності бізнесу за допомогою штучного інтелекту, безпеки корпоративного рівня та преміального професійного дизайну. Оснащений найновішим процесором (аж до Intel Core Ultra 7 серії 3), ноутбук важить 1,38 кг, має алюмінієвий корпус і шарнір, що розкривається на 180°, що робить його оптимальним рішенням для мобільності, довговічності та безперешкодної співпраці.



ASUS ExpertBook B5 G2 забезпечує виняткову продуктивність завдяки процесору Intel Core Ultra 7 (серії 3), нейронному процесору (NPU) з потужністю до 50 TOPS та графіці Intel. Створений для професіоналів, він справляється з вимогливою багатозадачністю, додатками, що інтенсивно працюють із даними, та робочими процесами на базі AI. У поєднанні з часом автономної роботи до 19 годин, цей бізнес-ноутбук забезпечує ефективність протягом усього дня, стаючи супутником для вирішення сучасних викликів.



Функція ASUS MyExpert впроваджує інтелект на базі AI у професійні процеси: від оптимізації текстів та пошуку в електронній пошті до просунутих функцій для нарад, які автоматично створюють транскрипції, резюме та списки завдань.



Як пристрій класу Copilot+ PC, ASUS ExpertBook B5 G2 також інтегрує функції Microsoft Copilot, такі як Recall, Live Captions (Живі субтитри), Windows Studio Effects, покращений пошук Windows та Click to Do, що дозволяє безперешкодно використовувати можливості AI в масштабах усього підприємства.



ASUS ExpertGuardian забезпечує комплексний захист конфіденційних бізнес-даних. Система відповідає стандарту NIST SP 800-193. BIOS запобігає несанкціонованим змінам прошивки, а подвійний захист BIOS гарантує надійність у разі пошкодження або невдалих оновлень. Вхід у систему з автентифікацією FIDO2 у поєднанні з дискретним чипом TPM 2.0 для безпечного зберігання паролів та ключів шифрування захищає критичну інформацію. Опціональна підтримка смарткарт додає ще один рівень безпеки. Завдяки п'ятирічній підтримці оновлень прошивки та програмного забезпечення, ExpertBook B5 G2 гарантує спокій та захист корпоративного класу.



ASUS ExpertBook B5 G2 вирізняється вишуканим алюмінієвим шасі в ніжно-сірому кольорі. Він оснащений 14-дюймовим або 16-дюймовим дисплеєм NanoEdge зі співвідношенням сторін 16:10, сертифікацією TÜV Rheinland для захисту очей та антивідблисковим покриттям. Аудіосистема вдосконалена технологією Dirac, подвійними динаміками та мікрофонами з інтелектуальним покращенням голосу для чіткого звуку під час нарад.



Ноутбук відповідає військовим стандартам США MIL-STD-810H, перевершує власні тести ASUS на витривалість і витримує 60000 циклів тесту на зношування вовняною повстю. Удосконалена система охолодження, що включає вентилятори з гідродинамічними підшипниками та сітчастий пиловий фільтр, забезпечує оптимальну продуктивність і довговічність.



Можливості підключення включають Thunderbolt 4 (USB-C), HDMI, RJ45; слот для microSD та опціональний зчитувач смарткарт; підтримку замка Kensington Nano та найновіший стандарт Wi-Fi 7.



Зручні для ІТ-відділів функції, такі як кастомізація BIOS, брендування логотипа на кришці та масштабовані рішення для розгортання, дозволяють компаніям стандартизувати та захищати свої робочі процеси.

