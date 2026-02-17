 
Українці тепер можуть верифікувати термінали Starlink у відділеннях Нової пошти та Укрпошти

17 февраля 2026 г., 17:25
Відтепер фізичні особи можуть зареєструвати власні термінали супутникового інтернету Starlink у відділеннях Нової пошти та Укрпошти. Ініціатива проводиться в координації з Міністерством цифрової трансформації, щоб полегшити та пришвидшити реєстрацію пристроїв та забезпечити прозорий облік терміналів супутникового зв’язку в Україні під час війни.

У поштових відділеннях приватні особи можуть зареєструвати до трьох пристроїв на одну людину. При наявності одного Starlink його можна верифікувати дистанційно і приносити не обов’язково. У разі, якщо пристроїв більше, то потрібно мати їх із собою під час звернення у відділення.

Для верифікації Starlink потрібно надати оператору: паспорт (ID-карта або закордонний паспорт); РНОКПП (ідентифікаційний код); KIT-номер (серійний номер комплекту) – зазвичай знаходиться на коробці; UTID (унікальний ідентифікатор термінала) та/або Dish ID (ідентифікатор антени/термінала); номер вашого облікового запису на порталі терміналів Starlink; посилання на портал, де можна перевірити цей номер.

На кожен термінал Starlink створюється окремий документ. Після оформлення дані автоматично передаються до Мінцифри. Відстежити статус верифікації пристрою можна в особистому кабінеті застосунку Starlink.

