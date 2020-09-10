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Apple инвестирует в строительство в Дании двух крупнейших в мире наземных ветряных турбин

10 сентября 2020 г., 15:55
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Apple инвестирует в строительство в Дании двух крупнейших в мире наземных ветряных турбин

Корпорация Apple объявила о намерении инвестировать в строительство двух крупнейших в мире наземных ветряных турбин. Вырабатываемая ими энергия поможет приблизить процесс поставки и производства продуктов компании к углеродной нейтральности. Ветряные турбины высотой 200 м расположатся рядом с датским городом Эсбьерг и, по предварительной оценке, будут вырабатывать 62 ГВт-ч энергии в год. Теоретически этого достаточно, чтобы обеспечить потребность в энергии 20 тыс. домохозяйств. Кроме того, эта электростанция станет испытательной площадкой для мощных морских ветрогенераторов. Энергия, вырабатываемая в Эсбьерге, будет обеспечивать питание центра обработки данных Apple в Виборге, а излишки будут передаваться в энергосеть Дании.

Ранее Apple объявила о своих планах достичь к 2030 г. углеродной нейтральности во всей своей деятельности, производственной цепочке и жизненном цикле продуктов. Операционная деятельность Apple уже на 100% обеспечивается энергией из возобновляемых источников и является углеродно нейтральной, а в соответствии с новым обязательством к 2030 г. каждое устройство Apple будет иметь нулевое влияние на климат. Это означает, в том числе, необходимость перевода всех европейских поставщиков компании на возобновляемую энергию.

К примеру, недавно компания Varta в Германии приняла на себя обязательство полностью перевести производство продукции Apple на возобновляемую энергию. Эту инициативу поддерживают все поставщики Apple в Европе, в том числе Henkel и tesa SE в Германии, DSM Engineering Materials в Нидерландах, STMicroelectronics в Швейцарии и Solvay в Бельгии. Так, DSM заключила соглашение о закупке ветровой электроэнергии в Нидерландах, а STMicroelectronics построила крытый солнечными панелями навес для автомобилей в Марокко. Многие компании, включая Solvay, после вступления в Программу перехода на чистую энергию Apple пять лет назад сегодня расширяют применение возобновляемой энергии в своей деятельности.

Эту программу Apple запустила в октябре 2015 г., чтобы помочь поставщикам снизить свое энергопотребление и полностью перейти на возобновляемые источники энергии. С тех пор 72 партнёра по производству в 17 странах обязались применять полностью возобновляемые источники энергии для выпуска продукции Apple. После завершения поставщиками Apple всех соответствующих проектов по переходу на экологически чистую энергию ежегодные выбросы парниковых газов в CO2-эквиваленте сократятся более чем на 14,3 млн тонн – это равнозначно ежегодному исчезновению с дорог более 3 млн автомобилей.

Центр обработки данных Apple в Виборге площадью 45 тыс. м2 обеспечивает пользователям региона хранение данных и работу таких сервисов, как App Store, Apple Music, iMessage, Siri и др. Он обеспечивается энергией только из возобновляемых источников.


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