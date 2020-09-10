HP обновила линейку рабочих станций Z

10 сентября 2020 г., 16:35

0

Tweet

Представленные HP новые модели портфолио Z ориентированы на специалистов творческих профессий и опытных пользователей, которым необходима высокая производительность, надежность, возможность расширения аппаратного обеспечения и гибкость для выполнения задач любой сложности.

Были в частности анонсированы рабочие станции HP Z2 Mini G5, HP Z2 Small Form Factor G5 и HP Z2 Tower G5. Среди их особенностей — оснащение блоками питания большей мощности для повышения производительности и максимальная гибкость конфигурации.

Модель HP Z2 Mini — миниатюрная рабочая станция для профессионалов, использующих в своей работе Adobe Creative Suite и приложения SolidWorks и Autodesk . Z2 Mini получила новую систему теплоотвода с использованием меди, что позволило увеличить производительность центрального процессора в 1,4 раза и производительность графического процессора в 3 раза по сравнению с предшествующей моделью. Устройство может крепиться за дисплеем или устанавливаться вертикально на подставке.

Модели Z2 Small Form Factor и Z2 Tower предлагают повышенную расширяемость при еще более компактном корпусе. Модель Z2 Small Form Factor оснащается процессорами вплоть до Intel Xeon W и графикой NVIDIA Quadro 3000. Модель Z2 Tower оснащается графикой NVIDIA Quadro RTX 6000 и процессорами Intel Xeon. При этом ее корпус стал на 15% компактнее по сравнению с предыдущим поколением.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации