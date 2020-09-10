На рынке ноутбуков ожидается лучший за последние восемь лет рост

10 сентября 2020 г., 15:25

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С учетом связанного с COVID-19 массового перехода на удаленную работу и дистанционное образование, отмечается взрывной рост спроса на все категории устройств, относящихся к мобильным компьютерам.

Так, по подсчетам TrendForce, глобальные поставки хромбуков в 2020 г. увеличатся на 42,4% «YoY», до 24,3 млн устройств. Поставки ноутбуков в третьей четверти года вырастут на 4% «QoQ», до 55 млн шт.

HP останется ведущим вендором благодаря высоким поставкам собственных продуктов для образования и домашних пользователей, однако позитивная динамика будет колебаться в пределах 1%. Свои плоды принесла Lenovo попытка агрессивного покорения европейского и североамериканского регионов силами моделей с весьма доступными ценниками. Кроме того, вендор получил крупные заказы от китайских клиентов на ноутбуки для образовательных целей. Вследствие сравнения с крайне успешным прошлогодним периодом, позиции ориентированной преимущественно на корпоративных заказчиков Dell ослабли на 14%.

Хотя в финальной четверти спрос на ноутбуки будет ниже, нежели в двух предыдущих кварталах, рост поставок ожидается на уровне весьма высоких 15,8% «YoY». Общемировые продажи ноутбуков в 2020 г. достигнут 187,63 млн устройств, что на 14,4% выше результата предыдущего года. В случае подтверждения прогноза, индустрия закроет лучший с 2012 г. календарный период.

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