 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 36 (1231)

30.08 - 06.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

На рынке ноутбуков ожидается лучший за последние восемь лет рост

10 сентября 2020 г., 15:25
0 
 
На рынке ноутбуков ожидается лучший за последние восемь лет рост

С учетом связанного с COVID-19 массового перехода на удаленную работу и дистанционное образование, отмечается взрывной рост спроса на все категории устройств, относящихся к мобильным компьютерам.

Так, по подсчетам TrendForce, глобальные поставки хромбуков в 2020 г. увеличатся на 42,4% «YoY», до 24,3 млн устройств. Поставки ноутбуков в третьей четверти года вырастут на 4% «QoQ», до 55 млн шт.

HP останется ведущим вендором благодаря высоким поставкам собственных продуктов для образования и домашних пользователей, однако позитивная динамика будет колебаться в пределах 1%. Свои плоды принесла Lenovo попытка агрессивного покорения европейского и североамериканского регионов силами моделей с весьма доступными ценниками. Кроме того, вендор получил крупные заказы от китайских клиентов на ноутбуки для образовательных целей. Вследствие сравнения с крайне успешным прошлогодним периодом, позиции ориентированной преимущественно на корпоративных заказчиков Dell ослабли на 14%.

Хотя в финальной четверти спрос на ноутбуки будет ниже, нежели в двух предыдущих кварталах, рост поставок ожидается на уровне весьма высоких 15,8% «YoY». Общемировые продажи ноутбуков в 2020 г. достигнут 187,63 млн устройств, что на 14,4% выше результата предыдущего года. В случае подтверждения прогноза, индустрия закроет лучший с 2012 г. календарный период.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  