Apple досягла угоди з ЄС про відкриття системи мобільних платежів для конкурентів

12 июля 2024 г., 17:44

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Антимонопольні регулятори ЄС у четвер прийняли зобов'язання від Apple дозволити конкурентам доступ до своєї технології платежів tap-and-go, що поклало край чотирирічному розслідуванню.

"Комісія вирішила прийняти зобов'язання, запропоновані Apple. Ці зобов'язання відповідають нашим попереднім занепокоєнням, що Apple може незаконно обмежувати конкуренцію, коли йдеться про мобільні гаманці на iPhone", - заявила під час прес-конференції голова антимонопольного відомства ЄС Маргрете Вестагер (Margrethe Vestager).

ЄС офіційно розпочав розслідування щодо Apple Pay у 2020 році. Воно стосувалося умов, які Apple встановлює для інтеграції Apple Pay в додатки та веб-сайти, а також занепокоєння щодо технології tap-and-go та ймовірних відмов у доступі до Apple Pay.

У 2022 році Європейська комісія встановила, що Apple Pay може обмежити конкуренцію, оскільки є єдиним варіантом для користувачів iPhone. Відтоді Apple запропонувала кілька зобов'язань для вирішення проблем, а в січні запропонувала надати своїм конкурентам доступ до своєї технології безконтактних платежів і мобільних гаманців.

Apple зобов'язалася надати стороннім розробникам доступ до технології NFC без стягнення плати, забезпечити доступ до ключових функцій iPhone, таких як Face ID, для конкуруючих платіжних гаманців. Також компанія дозволить користувачам встановлювати будь-який гаманець на свій вибір в якості опції за замовчуванням, пояснила Вестагер.

Раніше цього року Європейська комісія перевірила виконання зобов'язань Apple щодо збору відгуків на ці пропозиції. Після оцінки комісія дійшла висновку, що остаточні зобов'язання Apple враховують занепокоєння щодо обмежень технологічного гіганта на доступ третіх сторін до його технології платежів "tap-and-go". Тепер ці зміни стали юридично обов'язковими для Apple.

"Зобов'язання вносять важливі зміни в те, як Apple працює в Європі, на користь конкурентам і клієнтам, - зазначила Вестагер. -Відтепер Apple більше не може використовувати свій контроль над екосистемою iPhone, щоб не допускати на ринок інші мобільні гаманці. Конкуруючі розробники гаманців, а також споживачі отримають вигоду від цих змін, відкриваючи можливості для інновацій та вибору, зберігаючи при цьому безпеку платежів».

За словами Вестагер, виробник iPhone має час до 25 липня, щоб виконати взяті на себе зобов'язання. Після цього всі розробники зможуть пропонувати мобільні гаманці для iPhone з технологією tap-and-go, пояснила вона. Зобов'язання залишатимуться чинними протягом 10 років.

"Apple надає розробникам в Європейській економічній зоні можливість увімкнути безконтактні платежі NFC і безконтактні транзакції для автомобільних ключів, проїзних, корпоративних бейджів, ключів від будинку, ключів від готелю, карток лояльності/винагород і квитків на заходи зі своїх додатків для iOS, використовуючи API на основі емуляції хост-карт", - повідомила Apple в електронному коментарі.

Компанія додала, що після перевірки не буде ніяких змін в Apple Pay або Apple Wallet.

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