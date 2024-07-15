Безпілотники Армії дронів за тиждень уразили ще 328 одиниць російської військової техніки

15 июля 2024 г., 8:25

Підрозділи Сил оборони, що забезпечуються ударними безпілотниками в рамках проєкту Армія дронів, за період з 1 по 8 липня уразили 328 одиниць російської військової техніки. Технології на фронті та їх ефективне застосування – це можливість отримати асиметричну перевагу над ворогом і зберегти життя наших людей.

Зокрема за звітний період захисники вивели з ладу або знищили 115 вантажівок, 94 гармати, 38 танків, по 34 броньованих машин піхоти та радіолокаційних станцій, 9 самохідних артилерійських установок, чотири системи протиповітряної оборони тощо.

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