Samsung представила навушники Galaxy Buds3 і Galaxy Buds3 Pro

12 июля 2024 г., 16:35

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Завдяки потужності Galaxy AI, навушники серії Galaxy Buds3 дарують новий досвід спілкування. Якщо ви відвідуєте заняття іноземною мовою, можна увімкнути функцію Перекладача в режимі прослуховування на смартфонах Galaxy з навушниками серії Buds3. Це дозволить слухати лекцію в перекладі безпосередньо через навушники Buds. Крім того, просто вимовивши два слова за допомогою голосової команди, можна керувати такими функціями, як відтворення музики або паузи, не торкаючись навушників або телефону. Звук також можна інтелектуально оптимізувати, незалежно від того, як ви носите навушники. Мікрофони серії Buds3 аналізують як вхідний, так і вихідний звук у режимі реального часу, щоб покращити якість звуку та шумозаглушення (ANC) за допомогою адаптивного еквалайзера та адаптивного шумозаглушення. А якщо ви слухаєте музику, навушники Buds3 Pro будуть постійно аналізувати навколишній звук і автоматично налаштовувати оптимальний рівень шуму та звуку без ручного регулювання завдяки функціям адаптивного шумозаглушення, розпізнавання сирени та розпізнавання голосу.



Серія Galaxy Buds3 має новий дизайн, створений на основі різноманітних зібраних статистичних даних, щоб навушники ще краще фіксувалися у вусі. Преміальний дизайн корпусу також відображає знакову фірмову ідентичність Galaxy Buds, проте доповнений підсвічуванням корпусу Blade Light. Цей новий дизайн забезпечує більш інтуїтивно зрозумілий фізичний досвід, дозволивши керувати пристроєм простим натисканням або проведенням по корпусу, запропонувавши зручність та вишукану естетику водночас. Galaxy Buds3 та Buds3 Pro розроблені у двох варіантах дизайну. Buds3 Pro – це навушники типу «канал» для тих, хто шукає звук із ефектом занурення, тоді як Buds3 – це навушники відкритого типу для людей, які віддають перевагу використанню пристрою в різноманітних ситуаціях протягом тривалого часу.



Щоб забезпечити користувачів преміальним звуком, Galaxy Buds3 Pro оснащений вдосконаленими двосмуговими високоточними динаміками для витонченого, точного відтворення високих частот, а також подвійними підсилювачами для кришталево чистого звуку під час прогулянок містом. А тепер, завдяки технології Ultra High Quality Audio, яка підтримує подвоєну частоту дискретизації з кодеком SSC, можна слухати аудіо високої роздільної здатності з будь-якого джерела саме так, як воно було задумано, і насолоджуватися деталізацією кожного звукового елементу. Цей рівень якості звуку поширюється і на телефонні дзвінки. Завдяки попередньо навченій моделі, заснованій на машинному навчанні, навушники серії Buds3 тепер здатні відновлювати оригінальний голос співрозмовника в різних умовах шуму, а також забезпечувати насичений і природний звук дзвінка – подібний до високоякісних дзвінків смартфонів – завдяки функції Super-Wideband.



У зарядному кейсі та навушниках Galaxy Buds3 і Buds3 Pro використовується кілька компонентів, виготовлених з переробленого пластику, отриманого з викинутих рибальських сіток або бочок з-під води. Кожна серія Galaxy Buds3 упакована в коробку, що виготовлена зі 100% переробленого паперу.

Samsung представила навушники Galaxy Buds3 і Galaxy Buds3 Pro



Завдяки потужності Galaxy AI, навушники серії Galaxy Buds3 дарують новий досвід спілкування. Якщо ви відвідуєте заняття іноземною мовою, можна увімкнути функцію Перекладача в режимі прослуховування на смартфонах Galaxy з навушниками серії Buds3. Це дозволить слухати лекцію в перекладі безпосередньо через навушники Buds. Крім того, просто вимовивши два слова за допомогою голосової команди, можна керувати такими функціями, як відтворення музики або паузи, не торкаючись навушників або телефону. Звук також можна інтелектуально оптимізувати, незалежно від того, як ви носите навушники. Мікрофони серії Buds3 аналізують як вхідний, так і вихідний звук у режимі реального часу, щоб покращити якість звуку та шумозаглушення (ANC) за допомогою адаптивного еквалайзера та адаптивного шумозаглушення. А якщо ви слухаєте музику, навушники Buds3 Pro будуть постійно аналізувати навколишній звук і автоматично налаштовувати оптимальний рівень шуму та звуку без ручного регулювання завдяки функціям адаптивного шумозаглушення, розпізнавання сирени та розпізнавання голосу.



Серія Galaxy Buds3 має новий дизайн, створений на основі різноманітних зібраних статистичних даних, щоб навушники ще краще фіксувалися у вусі. Преміальний дизайн корпусу також відображає знакову фірмову ідентичність Galaxy Buds, проте доповнений підсвічуванням корпусу Blade Light. Цей новий дизайн забезпечує більш інтуїтивно зрозумілий фізичний досвід, дозволивши керувати пристроєм простим натисканням або проведенням по корпусу, запропонувавши зручність та вишукану естетику водночас. Galaxy Buds3 та Buds3 Pro розроблені у двох варіантах дизайну. Buds3 Pro – це навушники типу «канал» для тих, хто шукає звук з ефектом занурення, тоді як Buds3 – це навушники відкритого типу для людей, які віддають перевагу використанню пристрою в різноманітних ситуаціях протягом тривалого часу.



Щоб забезпечити користувачів преміальним звуком, Galaxy Buds3 Pro оснащений вдосконаленими двосмуговими високоточними динаміками для витонченого, точного відтворення високих частот, а також подвійними підсилювачами для кришталево чистого звуку під час прогулянок містом. А тепер, завдяки технології Ultra High Quality Audio, яка підтримує подвоєну частоту дискретизації з кодеком SSC, можна слухати аудіо високої роздільної здатності з будь-якого джерела саме так, як воно було задумано, і насолоджуватися деталізацією кожного звукового елементу. Цей рівень якості звуку поширюється і на телефонні дзвінки. Завдяки попередньо навченій моделі, заснованій на машинному навчанні, навушники серії Buds3 тепер здатні відновлювати оригінальний голос співрозмовника в різних умовах шуму, а також забезпечувати насичений і природний звук дзвінка – подібний до високоякісних дзвінків смартфонів – завдяки функції Super-Wideband.



У зарядному кейсі та навушниках Galaxy Buds3 і Buds3 Pro використовується кілька компонентів, виготовлених з переробленого пластику, отриманого з викинутих рибальських сіток або бочок з-під води. Кожна серія Galaxy Buds3 упакована в коробку, що виготовлена зі 100% переробленого паперу.





Серія Galaxy Buds3 пропонує дизайн, доступний у двох кольорах – сріблястому та білому. Ціна стартує від 6899 грн.

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