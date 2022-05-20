AMD переносить системи автоматизації проєктування чипів у Google Cloud

20 мая 2022 г., 16:55

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Компанія AMD заявила, що планує перенести деякі завдання автоматизації електронного дизайну для проєктування чіпів (electronic design automation, EDA) на платформу Google Cloud, щоб розширити можливості власних центрів обробки даних.



EDA є важливою частиною процесу проєктування мікросхем, який включає використання програмного забезпечення для автоматизованого проєктування для створення друкованих плат, інтегральних схем і мікропроцесорів. Виробникам мікросхем потрібні складні конструкції для упаковування елементів на плати з надзвичайною щільністю, а EDA забезпечує як стандартизовані процеси, так і автоматизацію, щоб сприяти прискоренню процесу.



Використовуючи програмне забезпечення EDA, виробники мікросхем можуть проєктувати, моделювати, моделювати, тестувати та аналізувати нові схеми схем, щоб оцінити їх продуктивність і виявити будь-які проблеми до початку виробництва.



Враховуючи важливість EDA, легко зрозуміти, чому AMD хотіла б виконувати деякі з цих робочих навантажень у Google Cloud, де вона отримає вигоду від розширених можливостей мережі, зберігання та штучного інтелекту, зазначили в компанії.



AMD пояснила, що враховуючи важливу роль масштабу, еластичності та ефективного використання ресурсів у розробці мікросхем, вона також має намір використовувати новітні екземпляри віртуальної машини C2D від Google, оптимізовані для обчислень, які працюють на її власних процесорах AMD EPYC третього покоління. Використовуючи ці віртуальні машини, на думку AMD, вона зможе паралельно запускати більше проєктів, що забезпечить більшу гнучкість у тому, як вона керує короткостроковими обчислювальними потребами без зменшення розподілу ресурсів для довгострокових проєктів.



Майдунг Фам (Mydung Pham), корпоративний віце-президент AMD з розробки дизайну чипів, сказав, що екземпляри Google Cloud C2D надають новий шлях для використання високопродуктивних ресурсів, що дозволяє його командам комбінувати та поєднувати необхідне обчислювальне рішення для кожного робочого процесу EDA.



“AMD отримає такі переваги, як підвищена гнучкість для найефективнішого запуску додатків, а також покращений дизайн і операції, що забезпечуються її інструментами штучного інтелекту та машинного навчання. Крім того, Google також виграє від чудової прозорості щодо витрат і споживання ресурсів”, заявив Сачін Гупта (Sachin Gupta), генеральний менеджер Google Cloud і віце-президент з інфраструктури, та додав, що швидкість, масштаб і безпека хмари забезпечують вкрай необхідну ефективність для розробників чіпів, таких як AMD.

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