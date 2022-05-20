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Україна приєднається до програми «Цифрова Європа»

20 мая 2022 г., 17:25
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Участь України в програмі «Цифрова Європа» допоможе підтримати розвиток технологій на належному рівні навіть під час війни. Про це заявив віце-прем’єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на зустрічі з головою Групи підтримки України в Єврокомісії Катаріною Матерновою.

«Ми вдячні Єврокомісії за оперативність та розпочаті консультації щодо приєднання України до участі в програмі «Цифрова Європа». Дуже розраховуємо на її підписання в липні цього року. Це допоможе Україні якнайшвидше імплементувати всі наші зобов’язання в цифровій сфері згідно з Угодою про асоціацію», - сказав Михайло Федоров під час зустрічі.

Також на зустрічі обговорили особливі умови участі України в програмі, зважаючи на війну в Україні. Зокрема, можливість знижки 95% в оплаті фінансового внеску за участь у програмі, адже наразі український бюджет максимально зосереджений на комплексний захист та підтримку економіки в боротьбі з російською агресією.

Програма «Цифрова Європа» надає стратегічне фінансування для цифровізації Європи та рівномірного розвитку регіонів. Вона має на меті пришвидшити відновлення економіки та цифрову трансформацію Європи.

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