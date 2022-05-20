З початку війни в Україні знешкоджено 110 593 боєприпаси, у тому числі 1 975 авіабомб

20 мая 2022 г., 16:15

Лише за минулу добу бійці ДСНС здійснили 65 виїздів на ліквідацію наслідків обстрілів окупантами населених пунктів та об’єктів інфраструктури, ліквідували 9 пожеж.



Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ заявив речник ДСНС Олександр Хорунжий.



«З початку війни підрозділи ДСНС здійснили понад 28 тисяч виїздів, ліквідували 8 653 пожежі, врятували 1 309 осіб та надали психологічну допомогу 125 тисячам», - сказав він.



Речник ДСНС розповів, що наразі по всій території України тривають роботи по розмінуванню території та знищенню російських боєприпасів: «З початку війни знешкоджено 110 593 боєприпаси, у тому числі 1 975 авіабомб. Обстежено територію площею 21 709 га».



Олександр Хорунжий підкреслив, що рятувальники постійно розбирають завали зруйнованих будівель. Оскільки роботи дуже багато, доводиться залучати волонтерські рухи. Волонтером можуть стати всі бажаючі, лише зареєструвавшись на сайті ДСНС: «Але волонтерів ми можемо залучати лише тоді, коли території вже розміновано».

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