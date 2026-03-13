AMD, NVIDIA, Microsoft та OpenAI створюють відкритий стандарт оптичного зв'язку для AI

13 марта 2026 г., 16:45

Оголошено про створення консорціуму OCI MSA (Optical Compute Interconnect Multi-Source Agreement), до складу якого увійшли лідери індустрії: AMD, Broadcom, Meta, Microsoft, NVIDIA та OpenAI.



Мета цього об'єднання — розробка відкритих специфікацій для оптичних інтерконектів, які дозволять створювати масштабовану AI-інфраструктуру з підтримкою обладнання від різних виробників. Це фундаментальний крок від закритих систем до відкритої екосистеми, де найкращі процесори зможуть «спілкуватися» з найкращою оптикою без обмежень.



У міру того, як великі мовні моделі (LLM) наближаються до рівня суперінтелекту, традиційні мідні кабелі стають «пляшковим горлом». Вони мають обмежену фізичну довжину, що заважає масштабуванню величезних AI-кластерів.



Заміна міді на оптику дозволяє усунути затримки та значно збільшити відстань передачі даних. Замість фокуса на окремих модулях, OCI інтегрує оптику безпосередньо з обчислювальними чипами.



Це дозволяє досягнути оптимізації енергоспоживання та вартості при значному зростанні щільності смуги пропускання.



Специфікація OCI створює екосистему «plug-and-play», де гіперскейлери можуть комбінувати будь-які топові процесори (XPU) з оптичними комутаторами.



Дорожня карта OCI передбачає просування технологій GEN1 та GEN2: впровадження стандарту OCI GEN1 4λ x 50 Гбіт/с NRZ (200 Гбіт/с у кожному напрямку) та двонапрямній (BiDi) технології OCI GEN2 400 Гбіт/с, що дозволяє досягти швидкості до 800 Гбіт/с на одне оптичне волокно.



Також дорожня карта передбачає збільшення кількості довжин хвиль та швидкості передачі даних до 3,2 Тбіт/с на волокно і вище. Це дозволить створювати домени масштабування (scale-up domains) з більшою кількістю графічних процесорів (GPU) та вищою пропускною здатністю для кожного з них.



Взаємозамінні формфактори дозволяють підтримку різних типів модулів — від знімних (pluggable) та наплатних (on-board) до співпакетної оптики (CPO), де компоненти інтегровані безпосередньо в упаковку процесора.



Оптичні рішення зможуть відповідати амбітним цілям щодо продуктивності, енергоспоживання та вартості, які раніше були досяжні лише для мідних з'єднань, забезпечуючи при цьому значно більшу дальність передачі сигналу.



«AMD підтримує OCI MSA, оскільки цей стандарт створює надійну екосистему інтерконектів, яка буде критично важливою для величезних AI-систем наприкінці цього десятиліття», — зазначив Браян Амік (Brian Amick), старший віцепрезидент з технологій та інжинірингу AMD.



«Швидкість розвитку AI залежить від масштабування суперкомп’ютерів. OCI MSA дозволить індустрії побудувати системи, які приведуть нас до AGI (загального штучного інтелекту)», — підкреслив Річард Хо (Richard Ho), голова апаратного забезпечення OpenAI.



«NVIDIA приєдналася до консорціуму, щоб встановити єдиний стандарт для глобальної AI-інфраструктури, забезпечуючи продуктивність, необхідну для нової ери суперінтелекту», — заявив Гілад Шайнер (Gilad Shainer), NVIDIA.



Створення OCI MSA фактично означає, що ера «мідних обмежень» у дата-центрах добігає кінця. Відкритий стандарт дозволить прискорити розробку AI-кластерів нового покоління, роблячи їх потужнішими та енергоефективнішими.

