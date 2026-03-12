500 тисяч дронів та інших засобів за сім місяців отримали бойові бригади через DOT-Chain Defence

12 марта 2026 г., 8:25

Бойові бригади Сил оборони України за сім місяців роботи ІТ-системи DOT-Chain Defence від Агенції оборонних закупівель ДОТ отримали 500 тисяч засобів, серед яких FPV-дрони, НРК, засоби РЕБ, дрони-перехоплювачі та БпЛА різних типів. Загальна вартість поставок становить 23,3 млрд грн.

Завдяки новій операційній моделі та цифровізації циклу забезпечення термін постачання наявної на складах виробників продукції становить в середньому 10 днів. Формат маркетплейсу дозволяє військовим самостійно за державні кошти обирати необхідні засоби, які найкраще відповідають завданням на їх ділянці.

Контрактування виробників здійснюється агенцією до їх додавання до системи, а оплата – лише після доставлення виробів підрозділам. Такий підхід забезпечує ефективне використання бюджетних коштів та широкий асортимент доступних засобів.

Наразі найпопулярніші категорії у DOT-Chain Defence: FPV-дрони, у тому числі на оптоволокні; важкі ударні дрони (бомбери); розвідувальні літаки, дрони-крила.

За час роботи системи 199 підрозділів Збройних Сил України, два корпуси Національної гвардії України – «Азов» і «Хартія» та спецпідрозділ БпАК «Лазар» скористались її функціоналом. Також DOT-Chain Defence є складовою частиною реалізації мотиваційної програми «Армія дронів Бонус» для підрозділів Сил оборони України.

Асортимент продукції включає майже 500 різних засобів від більш як 140 вітчизняних виробників. Агенція активно розширює цей перелік та вже працює над додаванням у DOT-Chain Defence боєприпасів для безпілотних апаратів.

