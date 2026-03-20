Microsoft будує AI-інфраструктуру майбутнього на базі MicroLED та волокна з порожнистою серцевиною

У відповідь на стрімке зростання попиту на хмарні сервіси та AI, які створюють колосальне навантаження на мережі, Microsoft впроваджує передові технології, яки покликані зробити дата-центри ефективнішими та швидшими по всьому світу.



Йдеться про дві ключові розробки: оптичні мережі на базі MicroLED та волокно з порожнистою серцевиною (Hollow Core Fiber, HCF). Вони допомагають подолати три головні бар'єри сучасної інфраструктури: енергоспоживання, дальність передачі сигналу та надійність.



Технологія MicroLED покликана замінити традиційні лазерні оптичні компоненти всередині дата-центрів (для з'єднання серверів та GPU). Завдяки цьому підвищується енергоефективність, оскільки споживається до 50% менше енергії порівняно з поточними системами.



Також MicroLED менш чутлива до нагрівання та пилу, ніж лазерні системи, і має довший термін служби.



Традиційно мідні кабелі використовуються для з'єднань до 2 метрів, а оптика — для великих відстаней. MicroLED заповнює цю прогалину, пропонуючи надійність і дешевизну міді разом із дальністю передачі оптоволокна.



«Цей прорив здатний змінити майже кожен аспект обчислювальної інфраструктури... починаючи з оптичних кабелів з високою пропускною здатністю», — зазначив Даг Бергер (Doug Burger), віцепрезидент Microsoft Research.





Поки MicroLED лише готується до масового розгортання, волокно HCF вже працює в регіонах Azure. На відміну від звичайної оптики, де сигнал іде через скло, у HCF дані передаються через повітря. При цьому на 47% швидша передача даних, а затримка (Latency) приблизно на 33% нижча порівняно зі стандартним волокном.



HCF використовується для великих відстаней — з'єднання клієнтів із дата-центрами. Це дозволяє одному регіону Azure обслуговувати значно більшу територію без втрати продуктивності.



Генеральний менеджер Azure Hyperscale Networking Френк Рей (Frank Rey) підкреслив: «Порожниста серцевина дозволяє нам значно розширити зону покриття одного дата-центру».

