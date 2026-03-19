На орбіті одночасно перебувають вже понад 10 000 супутників Starlink

19 марта 2026 г., 16:41

Компанія SpaceX вперше в історії перетнула межу в 10 000 активних супутників Starlink, що одночасно перебувають на низькій навколоземній орбіті.



Як повідомляє видання Spaceflight Now, цей знаковий ювілей було досягнуто менш ніж за сім років після запуску першої партії апаратів у травні 2019 року. Виведення чергової групи з 25 супутників Starlink V2 Mini Optimized відбулося за допомогою ракети Falcon 9 з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Цей старт символічно збігся зі 100-річчям першого запуску ракети на рідкому паливі, здійсненого Робертом Ґоддардом (Robert Goddard).



Місія під назвою Starlink Group 17-24 була реалізована за допомогою першого ступеня Falcon 9 з бортовим номером B1088, для якого цей політ став чотирнадцятим. Через вісім хвилин після старту прискорювач успішно приземлився на автономну платформу Of Course I Still Love You у Тихому океані, що стало 586-м успішним поверненням ступеня для компанії. Загалом у 2026 році SpaceX демонструє безпрецедентну інтенсивність запусків, здійснюючи старти в середньому кожні 2,3 дня, причому переважна більшість місій спрямована саме на розширення глобальної супутникової мережі.



На сьогодні сервіс Starlink налічує понад 10 млн активних абонентів у 160 країнах та територіях світу, нещодавно додавши до списку покриття Кувейт та Центральноафриканську Республіку. Постійне зростання угруповання вимагає вдосконалених систем моніторингу космічної ситуації. Астроном доктор Джонатан Макдавелл (Jonathan McDowell) назвав це досягнення "справді визначним", відзначивши складність управління такою кількістю об'єктів. За його словами, система щороку виконує десятки тисяч маневрів ухилення, що виходить далеко за межі будь-яких стандартів попередніх десятиліть. Для автоматизації цього процесу SpaceX використовує власну систему Stargaze, яка за допомогою зіркових датчиків на борту супутників створює динамічну карту об'єктів на орбіті.



Аналітики вказують на те, що домінування SpaceX зумовлене вертикальною інтеграцією всіх етапів виробництва та запуску. Директор із досліджень Quilty Space Калеб Генрі (Caleb Henry) зазначив, що компанія будує користувацькі термінали в масштабах, які на порядок перевищують можливості конкурентів, що дозволяє утримувати низьку ціну для споживчого ринку. Наступним великим кроком стане перехід до розгортання супутників Starlink V3 за допомогою надважкої ракети Starship. Очікується, що нова версія апаратів матиме значно більшу пропускну здатність, а до кінця 2026 року може відбутися до восьми запусків Starship з метою виведення супутників нового покоління.



Масштабування Starlink до 10 000 супутників перетворює орбітальну інфраструктуру з амбітного проєкту на домінуючий елемент світової телекомунікаційної мережі. Головним викликом для SpaceX тепер стає не частота запусків, а безпека космічного трафіку. Впровадження системи Stargaze свідчить про те, що компанія фактично створює власні стандарти космічної ситуаційної обізнаності, випереджаючи державні регулятори. Водночас підготовка до запусків Starlink V3 на базі Starship вказує на якісну зміну стратегії: від кількісного нарощування до збільшення індивідуальної потужності кожного супутника. Це дозволить SpaceX конкурувати за великих корпоративних та урядових замовників, надаючи зв'язок на швидкостях, що раніше були доступні лише через оптоволоконні мережі.

