Adobe виплатить 75 млн дол. за позовом уряду США та втрачає керівника на тлі обвалу акцій

13 марта 2026 г., 15:45

Як повідомляє Reuters, компанія Adobe погодилася виплатити 75 млн дол. для врегулювання судового позову уряду США, який звинуватив розробника у приховуванні плати за розірвання контрактів та ускладненні процедури скасування підписок.



Окрім прямого платежу Міністерству юстиції, компанія зобов'язалася надати клієнтам безкоштовні послуги на суму ще 75 млн дол.



Міністерство юстиції та Федеральна торгова комісія стверджували, що Adobe приховувала величезні штрафи за дострокове припинення річних планів з помісячною оплатою у дрібному шрифті та за гіперпосиланнями.



Водночас акції компанії впали на 6% на фоні новини про відставку багаторічного генерального директора Шантану Нараяна (Shantanu Narayen), який очолював корпорацію протягом 18 років. Інвестори висловили занепокоєння через відсутність чіткого плану наступництва в момент, коли Adobe стикається з агресивною конкуренцією з боку таких сервісів, як Canva та Figma.



Ринкові аналітики вважають, що зміна лідера може сповільнити реакцію компанії на виклики у сфері генеративного АІ. «Ринок уже розцінював Adobe як сторону, що програє на ранніх етапах битви АІ-переможців, а відставка генерального директора без чіткого плану наступництва лише поглибила цей скептицизм», заявив керівник технологічних досліджень Quilter Cheviot Бен Баррінгер (Ben Barringer).



Незважаючи на падіння акцій на 23% з початку 2026 року, квартальні результати компанії виявилися кращими за очікування завдяки зростанню кількості активних користувачів.



Означені події окреслюють початок глибокої трансформації Adobe, яка опинилася під тиском одночасно з юридичного, кадрового та технологічного фронтів. Врегулювання позову на 75 млн дол. є не лише фінансовою втратою, а й ударом по репутації бізнес-моделі, яку вибудовував Шантану Нараян. Стратегія агресивних підписок, яка колись забезпечила стабільний прибуток, тепер стає об'єктом жорсткого регуляторного нагляду.

