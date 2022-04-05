AMD купує хмарний стартап Pensando за 1,9 млрд доларів

5 апреля 2022 г., 13:15

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Компанія Advanced Micro Devices офіційно заявила у понеділок, що має намір придбати хмарний стартап Pensando за 1,9 мільярда доларів.



Як відмічається, цей шаг дозволить AMD посилити її рішення у напрямку підтримки продуктів для центрів обробки даних, і таким чином отримати вигоду на фоні зростаючого попиту з боку хмарного та корпоративного секторів.



AMD заявила, що вартість угоди не включає оборотний капітал та інші коригування.



Pensando був заснований у 2017 році групою з чотирьох колишніх інженерів Cisco Systems. Серед клієнтів компанії - Goldman Sachs, IBM Cloud, Microsoft Azure та Oracle Cloud.



Високопродуктивна, масштабована платформа розподілених послуг Pensando включає програмований пакетний процесор, який можна поширювати всією мережею, щоб ефективно прискорювати кілька інфраструктурних послуг одночасно, розвантажуючи робочі навантаження з ЦП і підвищуючи загальну продуктивність системи.



Зазначено, рішення Pensando що працюють у хмарному середовищі, демонструють від 8 до 13 разів більшу продуктивність у порівнянні з рішеннями конкурентів.



Очікується, що угода, яка дозволить AMD додати платформу Pensando до своєї лінійки процесорів і графічних чіпів, буде закрита у другому кварталі цього року.



Головний виконавчий директор Pensando Прем Джейн і вся команда приєднаються до групи рішень для центрів обробки даних AMD.

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