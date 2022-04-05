Softprom стає дистрибутором OPSWAT

5 апреля 2022 г., 14:15

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Softprom та OPSWAT, один з лідерів у галузі рішень для захисту критичної інфраструктури (CIP) від кібератак, підписали дистриб'юторську угоду для розширення портфеля рішень для кібербезпеки.



Згідно з договором Softprom впроваджуватиме й просуватиме рішення OPSWAT у країнах СНД та Європи, таких як: Азербайджан, Вірменія, Грузія, Казахстан, Молдова, Узбекистан, Україна, Туркменістан, Словаччина.



OPSWAT поставляє низку рішень для кібербезпеки критично важливої ​​інфраструктури ІТ, ОТ та АСУ ТП, а також технології комп'ютерної безпеки для видалення потенційно шкідливого коду з файлів Content Disarm & Reconstruction (CDR), та захищає критично важливі організації по всьому світу від шкідливих програм та атак нульового дня.



Продуктовий портфель OPSWAT містить дві основні продуктові платформи: MetaDefender для запобігання загрозам та MetaAccess для контролю доступу до хмари та відповідності вимогам кінцевих точок.



MetaDefender використовує унікальну технологію глибокого знешкодження та реконструкції вмісту OPSWAT (Deep CDR) для видалення загроз із файлів шляхом реконструкції файлів, а також видалення потенційно шкідливого контенту та сценаріїв. MetaDefender робить мультисканування, оцінку вразливостей на основі файлів та запобігає захисту від втрати даних (Proactive DLP).



MetaAccess забезпечує безпеку застосунків SaaS та хмарних даних. Ця платформа дозволяє доступ на основі стану пристрою та відповідності вимогам, допомагаючи адміністраторам заблокувати підключення ризикованих пристроїв до конфіденційних хмарних даних та застосунків SaaS.



OPSWAT також надає рішення для активного захисту промислової кібербезпеки спеціально розроблені для середовищ OT/ICS. Підкреслюється, що аналіз шкідливих програм та пісочниця OPSWAT – це найкраще рішення для ізольованого програмного середовища для аналізу шкідливих програм у критично важливих інфраструктурних організаціях.



Softprom вже готовий запропонувати партнерам та клієнтам постачання продуктів OPSWAT, надання консультацій, технічну підтримку в проєктах.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист