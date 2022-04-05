UniSkai від ProfiseaLabs - безкоштовна SaaS-платформа для українців

5 апреля 2022 г., 12:15

Ізраїльська платформа з управління хмарними інфраструктурами UniSkai від Profisea Labs пропонує безкоштовний доступ для всіх українських компаній на рік.

Як повідомляється, доступ можна отримати одразу після реєстрації.

Підкреслюється, що платформа допоможе зменшити витрати українських компаній, які користуються Amazon Web Services щонайменше вдвічі. Для використання не потрібні особливі навички, достатньо лише додати обліковий запис та зробити оптимізацію хмарної інфраструктури за рекомендаціями на базі machine learning.

Компанія Profisea Labs також безкоштовно навчає та забезпечує повну технічну підтримку нових користувачів з України задля максимальної економії на хмарних ресурсах.

Для реєстрації переходьте за посиланням



ProfiSea Labs повністю підтримує Україну та рішуче засуджує вторгнення російських військ на українські землі. Все буде Україна!

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