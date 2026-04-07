Broadcom розширює партнерство з Google та Anthropic для розробки нових AI-чипів

Акції Broadcom зросли на 3% у вівторок після того, як розробник напівпровідників оголосив про виробництво майбутніх версій чіпів для AI на замовлення Google, а також про підписання розширеної угоди зі стартапом Anthropic.



Як повідомляє видання CNBC, це рішення дозволило компанії частково компенсувати падіння вартості акцій, яке спостерігалося на початку 2025 року через загальну волатильність технологічного сектора та геополітичне напруження після початку атак на Іран наприкінці лютого. Нові домовленості підкреслюють критичну роль Broadcom у ланцюжку постачання інфраструктури для генеративного AI.



У межах розширеного партнерства Anthropic отримає доступ до обчислювальної потужності обсягом близько 3,5 ГВт, що базуватиметься на спеціалізованих процесорах Google. Компанія Broadcom виступає ключовим партнером у розробці та виробництві цих тензорних процесорів для пошукового гіганта. Фінансовий директор Anthropic Крішна Рао (Krishna Rao) зазначив, що цей крок є частиною дисциплінованого підходу до масштабування інфраструктури для обслуговування клієнтської бази, яка демонструє експоненціальне зростання. Більша частина нових потужностей буде розташована на території США.



Генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan) під час нещодавньої розмови з аналітиками спрогнозував, що виторг компанії від AI-чипів у 2027 році суттєво перевищить 100 млрд дол. Окремі аналітики з банку Citi оцінюють потенційні доходи навіть вище, очікуючи на показник у 130 млрд дол. на тлі успішної реалізації проектів для Google. Експерти зазначають, що угода включає довгострокові зобов'язання щодо доходів, що дає інвесторам чітке розуміння попиту на продукцію компанії в умовах жорсткої конкуренції та розвитку власних розробок великих клієнтів.



Стартап Anthropic демонструє стрімке фінансове зростання: його річний виторг зріс із 9 млрд дол. наприкінці минулого року до понад 30 млрд дол. прогнозованих у 2026 році. Кількість корпоративних клієнтів, які витрачають понад 1 млн дол. щорічно, подвоїлася всього за два місяці та перевищила 1000 організацій. Популярність флагманського додатка Claude також зросла після публічного розголосу суперечки між розробниками та Пентагоном, що вивело його на першу позицію серед безкоштовних програм в App Store від Apple.



Окрім співпраці з Anthropic, компанія Broadcom також продовжує розробку кастомних напівпровідників для конкурента - компанії OpenAI. Обидва розробники моделей наразі значною мірою залежать від графічних процесорів виробництва NVIDIA, які надаються через хмарних провайдерів. Аналітики Mizuхо оцінюють, що дохід Broadcom від одного лише Anthropic може сягнути 21 млрд дол. у 2026 році та 42 млрд дол. у 2027 році, хоча офіційні документи поки не містять конкретних сум цих транзакцій.



Незважаючи на фінансовий успіх, Broadcom залишається вразливою до макроекономічних та геополітичних чинників. Конфлікт на Близькому Сході та загальна нервозність інвесторів щодо переоціненості технологічних акцій створюють тиск на котирування, навіть попри рекордні прибутки попередніх періодів. Проте здатність компанії зафіксувати довгострокові контракти з провідними розробниками AI моделей створює міцний фундамент, який дозволяє Broadcom впевнено прогнозувати доходи на роки вперед, незалежно від поточної ринкової турбулентності.



На цей момент капіталізація Broadcom складає 1,54 трлн дол.

