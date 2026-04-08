Intel приєднується до проекту Terafab Ілона Маска для виробництва чипів AI

Компанія Intel оголосила про участь у проекті Terafab — масштабному комплексі з виробництва AI-чіпів, ініційованому Ілоном Маском спільно з компаніями SpaceX та Tesla.



Як повідомляє видання Reuters, метою співпраці є створення процесорів, які забезпечать роботу гуманоїдних роботів та нових центрів обробки даних. Після офіційної заяви акції Intel продемонстрували зростання на понад 2%. Корпорація також підтвердила візит найбагатшої людини світу до свого кампусу минулими вихідними, опублікувавши фото зустрічі генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan) та Маска.



Партнерство має на меті прискорити плани Terafab щодо досягнення обчислювальної потужності у 1 терават на рік для майбутніх розробок у сфері AI та робототехніки. Ліп-Бу Тан зазначив, що цей проект представляє собою кардинальну зміну в тому, як будуть будуватися логічні схеми, пам'ять та пакування напівпровідників у майбутньому. Раніше Маск анонсував будівництво двох передових заводів у Остіні, штат Техас: один об'єкт призначений для обслуговування автономних автомобілів та роботів, а інший — для космічних дата-центрів.



Для Intel ця угода є критично важливою частиною стратегії відновлення, оскільки компанія раніше відставала від конкурентів у перегонах за лідерство в галузі AI. Аналітики зазначають, що партнерство з Tesla та SpaceX зміцнює впевненість інвесторів у здатності Intel підтримувати найбільших клієнтів у їхніх найбільш значущих проектах. Фінансовий стан корпорації поступово покращується завдяки зростанню попиту на процесори, а також багатомільярдним інвестиціям від NVIDIA та уряду США, який наразі є її найбільшим акціонером.



Попри позитивні новини, контрактний бізнес Intel Foundry продовжує приносити значні збитки, які за підсумками 2025 року склали 10,32 млрд дол. Виторг цього сегмента продемонстрував скромне зростання лише на 3%. Зараз корпорація зосереджена на впровадженні технології виробництва 18A, яку планують активно пропонувати зовнішнім замовникам. Одночасно з цим SpaceX подала конфіденційну заявку на проведення IPO, що може стати найбільшим лістингом в історії фондового ринку вже до кінця поточного року.



Аналітики зазначають, що б’єднання зусиль Intel та структур Маска створює потужну вертикально інтегровану екосистему, де розробка AI-моделей та робототехніки підтримується власними виробничими потужностями на території США. Для Intel це шанс завантажити свої нові лінії 18A замовленнями колосального масштабу, що може стати переломним моментом для підрозділу Foundry. Використання космічних дата-центрів як цільового сегмента вказує на підготовку до тривалої технологічної експансії, де надійність заліза Intel буде протестована в екстремальних умовах.



Основним ризиком залишається висока концентрація капіталу та технологічної залежності навколо проектів Маска, чиї амбітні терміни часто випереджають реальні темпи будівництва складних промислових об'єктів. Intel доведеться балансувати між державними інтересами США та комерційними вимогами приватних партнерів, зберігаючи при цьому темпи реструктуризації. Успішна реалізація Terafab може встановити новий світовий стандарт продуктивності AI-систем, дозволивши Intel повернути статус технологічного лідера у напівпровідниковій галузі.

