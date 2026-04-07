На програми енергоефективності буде додатково спрямовано майже 630 млн грн

7 апреля 2026 г., 10:25

Кабінет Міністрів України ухвалив розроблену Мінрозвитку постанову, яка збільшує статутний капітал державного «Фонду енергоефективності» на 629,7 млн грн.



В результаті статутний капітал Фонду становитиме вже понад 3,6 млрд грн, що дасть можливість збільшити фінансування низки програм енергоефективності для багатоквартирних будинків (ОСББ і ЖБК).



Зазначені кошти підуть, зокрема, на розширення і продовження таких програм, як:



«ЕнергоДІМ» – дозволяє ОСББ відшкодувати від 60 до 70% витрат на заходи з енергоефективності;

програма «ВідновиДІМ» – передбачає фінансову підтримку для виконання будівельних робіт з відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок військової агресії рф проти України;

ГрінДІМ – завдяки ним ОСББ і ЖБК можуть отримати до 70% компенсації вартості за придбані сонячні електростанції, системи зберігання енергії та теплові насоси і до 50% вартості генераторів. Детальніше розповідаємо за посиланням.



Також фінансування буде спрямовано для часткового відшкодування витрат на утеплення будівель, встановлення приладів обліку та відновлення житла.

