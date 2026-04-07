Omdia фіксує зростання поставок ПК у США на 3%

Згідно з останнім дослідженням аналітичної компанії Omdia, ринок персональних комп'ютерів у США (за виключенням планшетів) у четвертому кварталі 2025 року зріс на 3% у річному обчисленні, досягнувши позначки 18,2 млн одиниць.



Це відновлення перервало двоквартальну серію падіння та було зумовлене піком комерційного оновлення систем до Windows 11, святковим попитом та намаганнями постачальників сформувати запаси перед очікуваним дефіцитом компонентів. Загалом за 2025 рік обсяг відвантажень склав 71,5 млн одиниць, що також на 3% перевищує показники 2024 року.



Як повідомляє видання Omdia, споживчий сегмент продемонстрував зростання на 6%, що стало четвертим поспіль кварталом позитивної динаміки завдяки зміщенню попиту в бік доступніших моделей. Комерційний сегмент зріс на 4%, оскільки підприємства прискорили міграцію на Windows 11 напередодні закінчення підтримки Windows 10 у жовтні. Водночас освітній сектор залишається слабким місцем ринку, скоротившись на 11% через зменшення державного фінансування, хоча це є значним покращенням порівняно з падінням на 29% у третьому кварталі.



Лідером ринку залишилася компанія HP із часткою 25%, продемонструвавши скромне зростання на 1%. Проте найсильніші результати показала Dell, чиї поставки підскочили на 22%, що дозволило компанії посісти друге місце з часткою 25%. Успіх Dell забезпечили великі корпоративні контракти на оновлення парку техніки та високий попит на преміальні лінійки. Компанії Lenovo та Apple утримують частки ринку на рівні близько 15%, причому Купертіно демонструє суттєве зміцнення позицій у бізнес-сегменті, досягнувши 11% частки за підсумками року.



Менеджер з досліджень Omdia Кірен Джессоп (Kieren Jessop) зазначив, що успіх Apple у 2025 році був зумовлений популярністю MacBook Air на базі чіпа M4, обсяг пам'яті якого було подвоєно до 16 GB при зниженні ціни.



Проте аналітики висловлюють серйозні побоювання щодо 2026 року: через зростання вартості пам'яті та накопичувачів на 40–70% поставки можуть скоротитися на 13% до 61,9 млн одиниць. Найбільше постраждає бюджетний сегмент пристроїв вартістю до 500 дол., що поставить під загрозу виживання дрібних вендорів.



Короткострокове відновлення американського ринку PC у 2025 році виглядає радше як "передгрозова" активність, ніж як сталий тренд. Високі показники четвертого кварталу значною мірою сформовані штучним стимулом у вигляді примусового переходу на Windows 11 та стратегічними закупівлями вендорів, які намагалися завезти товар до складів до очікуваного стрибка цін на комплектуючі. Це означає, що частина попиту 2026 року була фактично задоволена заздалегідь, що лише посилить майбутній спад.



Прогноз Omdia щодо падіння ринку на 13% у 2026 році вказує на серйозну кризу доступності електроніки. Зростання вартості пам'яті та сховищ змусить виробників або суттєво піднімати ціни, або знижувати технічні характеристики пристроїв, що особливо болюче вдарить по освітньому та початковому споживчому секторах. У цій ситуації Apple має стратегічну перевагу, оскільки її перехід на базові 16 GB пам'яті та агресивна цінова політика дозволяють відбирати частку ринку у виробників Windows-ноутбуків, які будуть змушені економити на компонентах для збереження маржинальності.

