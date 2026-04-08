Понад 9000 місій НРК на передовій у березні

8 апреля 2026 г., 8:15

Сили оборони продовжують нарощувати використання наземних роботизованих комплексів (НРК) замість військових там, де це можливо у найскладніших умовах. Про це свідчать дані бойової системи DELTA.



У березні наземні НРК виконали понад 9000 бойових і логістичних завдань на передовій. Для порівняння, у листопаді минулого року таких місій було понад 2900, а у січні 2026-го – понад 7500.



Загалом за перші три місяці цього року роботами виконано близько 24500 завдань.



Нині НРК виконують найрізноманітнішу роботу на передовій: доставляють боєприпаси, забезпечують логістику та евакуюють поранених.



Міністерство оборони України ставить одним із своїх пріоритетів забезпечення максимального переведення фронтової логістики на НРК, щоб знизити ризики для захисників. У березні вже 167 підрозділів використовували наземні роботизовані комплекси для виконання різних місій. Для порівняння, в листопаді 2025 року – 67.



Упродовж минулого місяця до Топ-5 підрозділів за сумою отриманих балів за виконані місії НРК увійшли:



3-тя окрема штурмова бригада;

1-й окремий медичний батальйон;

рота безпілотних систем 92-ї окремої штурмової бригади;

95-та окрема десантно-штурмова Поліська бригада;

3-тя бригада оперативного призначення імені полковника Петра Болбочана «Спартан».



Як повідомляло раніше Міноборони, бойова система DELTA розширила облік результатів на місії НРК. Підрозділи можуть планувати там логістичні та евакуаційні місії. Після виконання результат верифікується, а система автоматично формує звіт і розраховує бали за визначеними параметрами.



На платформі Brave1 Market доступна низка наземних роботизованих комплексів, які підрозділи можуть отримати за бойові бали - швидко, прозоро та відповідно до реальних потреб фронту.

