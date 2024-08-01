Акціонери подали до суду на CrowdStrike

1 августа 2024 г., 13:35

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Reuters пише, що на CrowdStrike подали в суд акціонери, які заявили, що компанія з кібербезпеки обдурила їх, приховавши, як її неадекватне тестування програмного забезпечення могло спричинити глобальний збій 19 липня, що призвів до виходу з ладу понад 8 мільйонів комп'ютерів.

У запропонованому колективному позові, поданому у вівторок ввечері до федерального суду Остіна, штат Техас, акціонери заявили, що дізналися, що запевнення CrowdStrike про свою технологію були суттєво неправдивими і такими, що вводять в оману, коли недосконале оновлення програмного забезпечення порушило роботу авіакомпаній, банків, лікарень і служб екстреної допомоги по всьому світу.

За їхніми словами, ціна акцій CrowdStrike впала на 32% протягом наступних 12 днів, знищивши 25 мільярдів доларів ринкової вартості, коли стало відомо про наслідки збою. Генеральний директор Джордж Курц був викликаний для надання свідчень у Конгресі США, а Delta Air Lines, як повідомляється, найняла відомого адвоката Девіда Бойеса для відшкодування збитків.

У скарзі наводяться заяви, в тому числі з телефонної конференції 5 березня, де Курц охарактеризував програмне забезпечення CrowdStrike як "перевірене, протестоване і сертифіковане".

У своїй заяві в середу компанія CrowdStrike, що базується в Остіні, заявила: "Ми вважаємо, що ця справа не має підстав, і ми будемо енергійно захищати компанію". Курц і фінансовий директор Берт Подбере також є відповідачами.

Позов, поданий Асоціацією пенсіонерів округу Плімут (штат Массачусетс), вимагає відшкодування невизначених збитків власникам акцій CrowdStrike класу А за період з 29 листопада 2023 року по 29 липня 2024 року.

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