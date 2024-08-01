Micron розпочала серійне виробництво флешпам'яті NAND дев'ятого покоління

1 августа 2024 г., 12:35

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Компанія Micron Technology оголосила сьогодні про початок постачань TLC NAND дев'ятого покоління (G9) у твердотілі накопичувачі, ставши першою в галузі, що досягла цього рубежу. Заявлено, Micron G9 NAND має найвищу в галузі швидкість передавання даних - 3,6 ГБ/с, забезпечуючи неперевершену пропускну спроможність під час читання і запису даних. Нова NAND забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність для штучного інтелекту (AI) та інших завдань, що вимагають великих обсягів даних, - від персональних пристроїв і граничних серверів до корпоративних і хмарних центрів обробки даних.



«Постачання Micron G9 NAND є підтвердженням майстерності компанії Micron у сфері технологічних процесів та інновацій у дизайні, - каже Скотт ДеБоер (Scott DeBoer), виконавчий віцепрезидент з технологій і продуктів Micron. «Micron G9 NAND на 73% щільніша, ніж представлені на ринку сьогодні конкурентні технології, що дає змогу створювати компактніші та ефективніші рішення для зберігання даних, вигідні як споживачам, так і компаніям».



Micron G9 NAND використовує найвищу в галузі швидкість введення-виведення NAND для задоволення потреб робочих навантажень, орієнтованих на роботу з даними, забезпечуючи передачу даних на 50% швидше, ніж будь-яка інша NAND, яку постачають на цей час у SSD. Micron G9 NAND також забезпечує до 99% вищу пропускну здатність запису і 88% вищу пропускну здатність читання з розрахунку на один кристал, як порівняти з наявними конкурентними NAND-рішеннями. Ці переваги в розрахунку на один кристал призводять до підвищення продуктивності та енергоефективності в SSD і вбудованих рішеннях NAND.



Як і NAND попереднього покоління, Micron G9 NAND поміщається в компактний корпус розміром 11,5x13,5 мм, займаючи на 28 % менше місця, ніж конкурентні продукти, що робить її найкомпактнішою з доступних NAND високої щільності. Збільшена щільність при менших розмірах розширює можливості проєктування для різних варіантів використання.



«Ось уже третє покоління поспіль Micron лідирує в галузі, представляючи інноваційні, передові технології NAND. Продукти, в яких використовується Micron G9 NAND, матимуть очевидні переваги в продуктивності порівняно з конкурентними пропозиціями», - каже Суміт Садана (Sumit Sadana), виконавчий віцепрезидент і директор з бізнесу Micron. «Micron G9 NAND стане основою для інновацій у сфері зберігання даних, забезпечуючи цінність для клієнтів на всіх кінцевих ринках».



У SSD Micron 2650 NVMe інтегрована передова TLC NAND G9, що забезпечує найкращий у своєму класі користувацький досвід для повсякденних обчислень і перевершує конкурентів у тестах PCMark 10.



«У твердотілому накопичувачі Micron 2650, що наближається до теоретичного насичення PCIe Gen4, використовується наша нова TLC NAND G9, що дає змогу розширити межі можливостей клієнтських твердотілих накопичувачів TLC», - говорить Прасад Аллурі (Prasad Alluri), віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу клієнтських пристроїв зберігання даних компанії Micron. «Цей накопичувач, що демонструє на 38% вищі результати в бенчмарку PCMark 10 порівняно з конкурентними рішеннями, покликаний переосмислити користувацький досвід для SSD цього класу».



«Розвиток штучного інтелекту призводить до збільшення обсягу даних, що генеруються, і потреби в більшій кількості систем зберігання, що змушує замовників вимагати вищої продуктивності, щоб йти в ногу зі штучним інтелектом», - говорить Джефф Янукович (Jeff Janukowicz), віцепрезидент із досліджень IDC у галузі твердотілих накопичувачів і допоміжних технологій. «Такі SSD, як Micron 2650, у яких використовуються інноваційні технології NAND останнього покоління, будуть необхідні широкому колу користувачів - від підприємств до індивідуальних споживачів».



SSD Micron 2650 NVMe вирізняються найкращою у своєму класі надійністю та мають прискорене кешування для підвищення продуктивності запису завдяки динамічному SLC-кешу. Модель Micron 2650 NVMe забезпечує реальну насичену продуктивність для PCIe Gen4, до 7000 МБ/с при послідовному читанні. Порівняно з конкурентами, він забезпечує найкращу у своєму класі продуктивність: до 70% вищу за послідовного читання, до 103% за послідовного запису, до 156% за довільного читання і до 85% за довільного запису.



Твердотіла пам'ять G9 NAND доступна в SSD Micron 2650 для OEM-виробників, а також перебуває на стадії кваліфікаційних випробувань як компонент і в споживчих SSD Crucial.

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