Новий процесор AmpereOne Aurora оснащений 512 ядрами та AI Ampere

1 августа 2024 г., 14:35

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Компанія Ampere анонсувала процесор Aurora, який поповнить сімейство AmpereOne.



Повідомляється, що при його розробці було враховано тенденцію, відповідно до якої робочі навантаження загального призначення і штучного інтелекту швидко об'єднуються в хмарі в AI Compute. Тому нову платформу вирізняють такі можливості:



Ефективність: Не потрібно йти на компроміс із кліматичними цілями ІТ-галузі.

Повітряне охолодження: вона має бути доступна для розгортання в усіх наявних центрах обробки даних.

Інтегрованість: Прискорення штучного інтелекту необхідне безпосередньо в SoC.



Тому в новому рішенні були об'єднані такі інновації Ampere, як власні замовні ядра, фірмова мережа, між матричне з'єднання між чиплетами, а також додано вбудоване прискорення штучного інтелекту.



Серед ключових особливостей AmpereOne Aurora відзначаються такі:



- До 512 ядер Ampere: Більш ніж триразове збільшення продуктивності поточних процесорів AmpereOne.

- Масштабована мережа AmpereOne Mesh: Забезпечує безшовне з'єднання всіх типів обчислень.

- Вперше AI Ampere інтегрований безпосередньо в апаратне забезпечення кремнію разом із пам'яттю з високою пропускною здатністю.



Повідомляється, цей продукт може масштабуватися для розв'язання цілої низки завдань із виведення та навчання штучного інтелекту з потужними обчислювальними можливостями для таких робочих навантажень, як RAG і векторні бази даних.



Він забезпечує найкращу продуктивність у розрахунку на стійку для AI Compute і, що ще більш важливо, може мати повітряне охолодження. Це означає, що його можна розгорнути в будь-якому наявному центрі обробки даних по всьому світу, від публічної хмари до підприємств і від гіпермасштабних центрів обробки даних до периферії - ключ до вирішення глобальної кризи потужності AI.



За словами Ampere, користувачі AmpereOne Aurora можуть розраховувати на наявність доступних і недорогих технологій, на основі яких вони можуть комбінувати та створювати свої власні інноваційні продукти і послуги в галузі AI. Цей підхід відрізняється від тих, які намагалися створити інші виробники: він відкритий та інклюзивний, його можна розгорнути повсюдно, і він ефективний як з погляду потужності, так і з погляду витрат.

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