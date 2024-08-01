 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Новий процесор AmpereOne Aurora оснащений 512 ядрами та AI Ampere

1 августа 2024 г., 14:35
0 
 

Новий процесор AmpereOne Aurora оснащений 512 ядрами та AI Ampere

Компанія Ampere анонсувала процесор Aurora, який поповнить сімейство AmpereOne.

Повідомляється, що при його розробці було враховано тенденцію, відповідно до якої робочі навантаження загального призначення і штучного інтелекту швидко об'єднуються в хмарі в AI Compute. Тому нову платформу вирізняють такі можливості:

Ефективність: Не потрібно йти на компроміс із кліматичними цілями ІТ-галузі.
Повітряне охолодження: вона має бути доступна для розгортання в усіх наявних центрах обробки даних.
Інтегрованість: Прискорення штучного інтелекту необхідне безпосередньо в SoC.

Тому в новому рішенні були об'єднані такі інновації Ampere, як власні замовні ядра, фірмова мережа, між матричне з'єднання між чиплетами, а також додано вбудоване прискорення штучного інтелекту.

Серед ключових особливостей AmpereOne Aurora відзначаються такі:

- До 512 ядер Ampere: Більш ніж триразове збільшення продуктивності поточних процесорів AmpereOne.
- Масштабована мережа AmpereOne Mesh: Забезпечує безшовне з'єднання всіх типів обчислень.
- Вперше AI Ampere інтегрований безпосередньо в апаратне забезпечення кремнію разом із пам'яттю з високою пропускною здатністю.

Повідомляється, цей продукт може масштабуватися для розв'язання цілої низки завдань із виведення та навчання штучного інтелекту з потужними обчислювальними можливостями для таких робочих навантажень, як RAG і векторні бази даних.

Він забезпечує найкращу продуктивність у розрахунку на стійку для AI Compute і, що ще більш важливо, може мати повітряне охолодження. Це означає, що його можна розгорнути в будь-якому наявному центрі обробки даних по всьому світу, від публічної хмари до підприємств і від гіпермасштабних центрів обробки даних до периферії - ключ до вирішення глобальної кризи потужності AI.

За словами Ampere, користувачі AmpereOne Aurora можуть розраховувати на наявність доступних і недорогих технологій, на основі яких вони можуть комбінувати та створювати свої власні інноваційні продукти і послуги в галузі AI. Цей підхід відрізняється від тих, які намагалися створити інші виробники: він відкритий та інклюзивний, його можна розгорнути повсюдно, і він ефективний як з погляду потужності, так і з погляду витрат.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  