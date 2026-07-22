AI почав приймати дзвінки на гарячій лінії служби зайнятості

22 июля 2026 г., 12:25

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Міністерство економіки та довкілля України впровадило голосового AI-асистента, який приймає вхідні дзвінки громадян у контакт-центрі Державної служби зайнятості. Наразі рішення працює в пілотному режимі та допомагає забезпечити безперервність державного сервісу навіть тоді, коли оператори фізично не можуть відповідати на звернення – зокрема під час повітряних тривог або в неробочий час.

За даними Мінекономіки в ході тестування AI-асистент уже обробив 2700 телефонних звернень. Середній час відповіді скоротився до 18 секунд, а в неробочий час і під час повітряних тривог система забезпечила майже 100% приймання дзвінків. У робочі години асистент узяв на себе близько 20% типових звернень, тоді як оператори зосереджуються на складніших запитах.

Наступний етап передбачає масштабування сервісу з нинішніх приблизно 4 тис. до 80 тис. телефонних звернень на місяць. У міністерстві пояснюють, що це має дати змогу контакт-центру працювати зі зростаючим навантаженням без пропорційного збільшення кількості операторів.

Технологічним партнером проєкту стала ElevenLabs, яка спеціалізується на розробці голосових AI-агентів. За словами представників компанії, під час впровадження особливу увагу приділяли корпоративному рівню безпеки, відповідальному використанню штучного інтелекту та стабільності роботи сервісу.

Запуск AI-асистента є частиною цифрової екосистеми ринку праці «Обрій», яку Мінекономіки розробляє разом із Міністерством цифрової трансформації. Платформа має інтегруватися з державними реєстрами та стати базою для впровадження нових AI-сервісів. У міністерстві зазначають, що після завершення пілоту оцінять результати роботи асистента та можливість поширення такого підходу на інші державні сервіси.

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