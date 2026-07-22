Nvidia розгортає вертикальну інтеграцію з процесором Vera

22 июля 2026 г., 11:45

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Компанія Nvidia оприлюднила технічні характеристики, архітектурні деталі та результати бенчмарків свого першого спеціалізованого процесора для дата-центрів під назвою Vera.





Як повідомили представники компанії, перші партії чипів Vera вже у червні отримали ключові клієнти, серед яких OpenAI, Anthropic та SpaceX. Цей крок відкриває новий фронт конкуренції на ринку серверного обладнання, де тривалий час домінували AMD та Intel.





Вихід у сегмент центральних процесорів (CPU) є частиною розширеної стратегії вертикальної інтеграції Nvidia. Замість окремого продажу графічних процесорів (GPU), компанія пропонує хмарним провайдерам та AI-лабораторіям повністю зібрані стійки обчислювальної потужності. Оптимізована взаємодія між власними CPU та GPU дозволяє інженерам підвищити продуктивність всієї системи та забезпечити безперебійну роботу обчислювальних кластерів.





Зсув акцентів у серверній архітектурі викликаний бурхливим розвитком автономних AI-агентів. Якщо на початку хвилі штучного інтелекту в 2022 році на один CPU припадало до восьми GPU, то для агентних систем потрібні потужніші процесори для координації завдань, підготовки даних та обробки логічних ланцюжків. Оновлення пріоритетів ринку відобразилося і на біржових котируваннях 2026 року: з початку року акції AMD зросли на 128%, а Intel — на 149%, тоді як ціна акцій Nvidia збільшилася на 8%.





Початок поставок CPU Vera свідчить про прагнення Nvidia заблокувати будь-які потенційні точки втрати доходів у ланцюжку створення AI-інфраструктури. Незважаючи на беззаперечне лідерство Nvidia у сегменті GPU, значна частина бюджетів дата-центрів залишалася у руках Intel та AMD завдяки їхньому контролю над традиційною архітектурою серверів. Пропонуючи власні рішення на базі Vera, Nvidia намагається захопити максимальну частку загальної вартості серверної стійки.





Водночас стрімке зростання акцій Intel та AMD у 2026 році демонструє, що ринок бачить у них ключових бенефіціарів переходу до агентного штучного інтелекту. Автономні агенти вимагають високої швидкості виконання послідовного коду та інтенсивного обміну даними з пам'яттю, де x86-архітектура традиційних чипмейкерів зберігає сильні позиції. Перетворення Nvidia з постачальника окремих компонентів на виробника цілісних серверних систем змусить хмарних гігантів обирати між готовою екосистемою від одного вендора та мультипостачальницькими конфігураціями.

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