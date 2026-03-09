Мінекономіки та YouControl інтегруватимуть аналітичні інструменти у державні цифрові сервіси

9 марта 2026 г., 13:35

0

Tweet

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підписало Меморандум про взаємодію і співпрацю з «Асоціацією відкритих даних» та компанією «Ю-Контрол» (сервіс YouControl). Документ спрямований на три ключові напрями: підвищення прозорості бізнес-середовища, розвиток аналітичної інфраструктури на основі даних та впровадження стандартів доброчесності у веденні бізнесу – зокрема методології перевірки контрагентів і TRUST index YouControl.

Підписаний меморандум передбачає можливості використання сторонами інформаційно-аналітичних ресурсів одна одної та координацію дій для досягнення спільної мети. Зокрема, для розвитку «Пульс» це створює основу для отримання довідкової інформації про бізнес на основі даних «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», зокрема, ідентифікаційного коду, найменування, місця реєстрації, зареєстрованих видів економічної діяльності тощо.

Наявність таких даних дозволить платформі «Пульс» точніше ідентифікувати суб’єктів, підвищити якість аналітики, сегментувати зворотний зв’язок за галузями та регіонами, а також будувати агреговані аналітичні зрізи для підготовки управлінських рішень і розвитку політик підтримки підприємництва.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI