Датасет для розпізнавання рукопису Rukopys має спростити інтеграцію AI-рішень в державні сервіси

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI House та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар’єрів цифровізації – роботи з рукописними даними. Розробка реалізується для впровадження найкращих технологічних рішень у систему «єДозвіл» та інші державні сервіси, де обробка рукописних документів залишається критичною потребою.

У центрі ініціативи – Rukopys, перший в Україні масштабний відкритий розмічений датасет українського рукописного тексту. Він створений у співпраці державних інституцій, університетів та AI-спільноти як базова інфраструктура для розробки моделей, здатних ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.

Розробка практичних рішень на основі Rukopys відбуватиметься в межах хакатону Handwritten to Data. Учасники працюватимуть над створенням інструментів для автоматичного розпізнавання та обробки рукописних заяв, журналів, довідок та інших документів, які досі широко використовуються у державному секторі.

На відміну від класичних хакатонів, ініціатива орієнтована не на експериментальні прототипи, а на створення рішень, готових до використання в роботі. Учасники отримають доступ до реальних даних та працюватимуть над задачами, що мають безпосереднє прикладне значення для держави.

Реалізація ініціативи дозволить суттєво пришвидшити обробку документів, зменшити кількість ручних операцій та підвищити ефективність роботи державних органів.

