 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Датасет для розпізнавання рукопису Rukopys має спростити інтеграцію AI-рішень в державні сервіси

21 мая 2026 г., 10:25
0 
 

Датасет для розпізнавання рукопису Rukopys має спростити інтеграцію AI-рішень в державні сервіси

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України за підтримки Міністерства цифрової трансформації спільно з AI House та Українським католицьким університетом (UCU) запустили ініціативу, спрямовану на подолання одного з ключових бар’єрів цифровізації – роботи з рукописними даними. Розробка реалізується для впровадження найкращих технологічних рішень у систему «єДозвіл» та інші державні сервіси, де обробка рукописних документів залишається критичною потребою.

У центрі ініціативи – Rukopys, перший в Україні масштабний відкритий розмічений датасет українського рукописного тексту. Він створений у співпраці державних інституцій, університетів та AI-спільноти як базова інфраструктура для розробки моделей, здатних ефективно розпізнавати рукописні документи українською мовою.

Розробка практичних рішень на основі Rukopys відбуватиметься в межах хакатону Handwritten to Data. Учасники працюватимуть над створенням інструментів для автоматичного розпізнавання та обробки рукописних заяв, журналів, довідок та інших документів, які досі широко використовуються у державному секторі.

На відміну від класичних хакатонів, ініціатива орієнтована не на експериментальні прототипи, а на створення рішень, готових до використання в роботі. Учасники отримають доступ до реальних даних та працюватимуть над задачами, що мають безпосереднє прикладне значення для держави.

Реалізація ініціативи дозволить суттєво пришвидшити обробку документів, зменшити кількість ручних операцій та підвищити ефективність роботи державних органів.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новини

ТОП-блоги

ТОП-статті

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  